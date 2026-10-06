Muere electrocutada una joven de 24 años al tocar la alcachofa de la ducha en Málaga

Una joven de 24 años ha muerto este lunes en una vivienda de Antequera (Málaga) después de sufrir una posible electrocución mientras se encontraba en la ducha. Las primeras informaciones apuntan a un accidente doméstico.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press que el domicilio en el que se produjo el fallecimiento tenía el suministro eléctrico enganchado de manera ilegal.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió alrededor de las 15.00 horas una llamada en la que se solicitaba asistencia para una persona que se encontraba en el cuarto de baño de una vivienda de la localidad malagueña.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a los servicios sanitarios, que una vez en el domicilio confirmaron el fallecimiento de la joven.

Posible accidente doméstico

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. Este último cuerpo comunicó al servicio de emergencias que, según las primeras informaciones, el fallecimiento podría haberse producido como consecuencia de una electrocución en lo que inicialmente se considera un accidente doméstico.