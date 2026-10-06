Rescatan a un hombre con una fractura tras caer al interior de un camión de basura

Un hombre ha resultado herido este martes después de caer en la tolva de un vehículo de recogida de residuos mientras se realizaba el vaciado de un contenedor de cartón en Almería.

Según han informado fuentes municipales, el suceso se ha producido sobre las 9:00 horas frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Almería. El operario encargado del vehículo se encontraba realizando el vaciado mecánico de un contenedor cuando observó, a través de la cámara instalada en el interior de la tolva, un movimiento entre los residuos. Al comprobar que se trataba de una persona, el trabajador detuvo el sistema y avisó a los servicios de emergencia.

El dispositivo de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Local y Nacional. Los equipos de rescate utilizaron un arnés de seguridad para extraer al hombre del interior de la maquinaria.

Inicialmente, las asistencias sanitarias desplazadas hasta el lugar señalaron que presentaba heridas leves. Posteriormente, fuentes del Hospital Universitario Torrecárdenas confirmaron que el hombre tuvo que ser ingresado y permanece en observación debido a una fractura ósea sufrida durante la caída.