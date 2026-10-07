Condenado por degollar a la mascota de su pareja, restregarle su sangre y obligarla a comérsela

La obliga a coger al conejo por las patas, lo degüella delante de ella y después le restriega la sangre por la cara. Horas más tarde, cocina al animal e intenta que su pareja se lo coma. Es uno de los episodios de violencia que un hombre ha reconocido haber cometido contra su novia en el domicilio que ambos compartían.

Según ha publicado Las Provincias, el hombre ha confesado que actuó así entre el 27 y el 29 de diciembre de 2021 después de enfadarse con su pareja porque, de forma accidental, le escupió mientras utilizaba una máquina para cortarse el pelo. Antes de atacar al animal, el hombre ató a su pareja y la colocó un cuchillo en el cuello mientras la amenazó de muerte.

Entonces, el acusado le aseguró que por la noche "iba a haber sangre" y que la iba a tirar viva a la chimenea porque "merecía morir". También le dijo que, después de quemarla, arrojaría sus dientes al campo para evitar que pudiera ser identificada, según recoge Las Provincias.

La tortura continuó con su mascota. El hombre obligó a la mujer a sujetar al conejo y lo degolló con un cuchillo mientras ella estaba delante. "Así aprendes, esta es tu lección", le dijo. La víctima intentó escapar y se encerró en el baño, pero el agresor consiguió romper la puerta, la arrastró de nuevo hasta el comedor y la obligó a contemplar el cuerpo del animal. Después le puso la sangre en la cara.

Horas después, cocinó el conejo y trató de obligar a su pareja a comérselo. El episodio, según Las Provincias, forma parte de una sucesión de agresiones que comenzó en octubre de 2021, apenas un mes después de que la pareja empezase a convivir.

No es el único episodio de violencia recogido en la causa. Durante un viaje a La Rioja, una discusión por la ropa que quería ponerse la mujer terminó con el acusado golpeándola en la cabeza, los brazos, las piernas y la cara con un garrote.

A finales de noviembre, recoge el mismo diario, el agresor volvió a atacarla en el domicilio. En ese episodio, la ató de brazos y piernas, la colocó boca abajo y la amenazó con degollarla y arrojarla a la chimenea. A mediados de diciembre, de nuevo: la mantuvo atada de pies y manos durante una hora, la obligó a caminar de rodillas sobre arroz que extendió por el suelo y la golpeó con un garrote y con puñetazos en los ojos.

En enero de 2022 se produce otra agresión. El hombre golpeó a su pareja en la nariz durante una discusión porque consideró que hablaba demasiado. El puñetazo le provocó a la mujer un sangrado que no pudo llegar a ser valorado médicamente, ya que la víctima no acudió a un centro sanitario.

La mujer decide finalmente marcharse del domicilio el 16 de enero. Mientras recogía sus pertenencias, el acusado le agarró del pelo y le dió otro nuevo un puñetazo en el ojo izquierdo. Al día siguiente, una patrulla de la Guardia Civil acudió al domicilio y, después de ser examinada por un médico forense, la mujer presentó la denuncia.

Ahora, el Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia ha condenado al acusado a cuatro años y medio de prisión y 240 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cuatro delitos de maltrato de obra por violencia machista, lesiones, amenazas continuadas, maltrato habitual, maltrato animal y un delito contra la integridad moral.

La pena supone una rebaja respecto a los doce años de prisión que se solicitaban inicialmente. La reducción tiene en cuenta la alteración mental del acusado, que padece esquizofrenia paranoide.

El condenado tampoco podrá comunicarse con la víctima ni acercarse a menos de mil metros de ella durante 24 años. Además, tendrá que indemnizarla con 3.420 euros por las lesiones y los daños morales causados durante este maltrato continuado, según ha detallado Las Provincias.