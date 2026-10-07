La Fiscalía rebaja de 47 a 2 años de cárcel la pena para un narco que prostituía a mujeres en chalés de lujo

La Fiscalía ha alcanzado un acuerdo de conformidad por el que rebaja drásticamente de 47 a 2 años de cárcel (concretamente 21 meses para su pareja) la petición de pena para Pablo G. F., un conocido narcotraficante gallego y dueño del barco Simeone, y su compañera sentimental, acusados de liderar una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. El motivo central de esta reducción histórica es que los implicados abonaron varias decenas de miles de euros en concepto de indemnización a seis de sus víctimas antes del juicio.

La trama, desmantelada tras una investigación criminal, operaba en la provincia de Pontevedra. Entre principios de 2020 y finales de 2021, la pareja captó y alojó a una veintena de mujeres extranjeras en situación irregular utilizando dos chalés de lujo y un local de spa en la ciudad de Vigo.

De acuerdo con el escrito acusatorio, los implicados imponían un régimen de explotación extrema: las víctimas debían mantener una disponibilidad total de 24 horas los 7 días de la semana, sufrían la retención de sus pasaportes y ganancias, y se les aplicaban severas sanciones económicas. Además, se constató que la organización obligaba a las mujeres a realizar servicios sexuales extenuantes que duraban días e incluso a llevarlos a cabo en malas condiciones de salud, utilizando el tráfico de estupefacientes como parte del servicio ofrecido a los clientes.

El acuerdo formal se ratificará durante una vista de conformidad prevista para este mismo mes de octubre en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. Al no superar los dos años de condena y carecer de antecedentes computables para este tipo de delitos —pese a que el cabecilla ya acumula una condena previa de 12 años por el alijo de cocaína de su embarcación—, la Fiscalía aceptará suspender de forma efectiva la ejecución de la pena de prisión por un periodo de tres años, lo que evitará que los acusados ingresen en la cárcel por estos delitos de trata y explotación sexual.