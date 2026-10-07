Matan a tiros a un cirujano plástico de 57 años en una clínica de Marbella

Un cirujano de 57 años ha perdido la vida este miércoles tras recibir varios impactos de bala en la cabeza mientras se encontraba en su lugar de trabajo. El suceso ha tenido lugar en la clínica Cirumed, unas instalaciones médicas ubicadas en la urbanización Real Panorama del municipio malagueño, hasta donde un individuo se desplazó para acabar con la vida del facultativo mediante el uso de un arma de fuego.

Según han informado fuentes de la investigación, el ataque se produjo poco antes de las 18:00 horas. Fue en ese momento cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el primer aviso alertando de que se había registrado un violento tiroteo en el interior del citado centro estético. De inmediato, el centro coordinador activó los protocolos correspondientes y movilizó a los diferentes cuerpos de seguridad y asistencia.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de urgencia varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, acompañadas por los equipos sanitarios. Sin embargo, a pesar de la rápida intervención de los médicos, la extrema gravedad de las heridas sufridas en la zona craneal impidió cualquier intento de estabilización. Los facultativos únicamente pudieron confirmar en el mismo escenario el fallecimiento de la víctima.

En estos momentos, la Policía Nacional ha asumido el control absoluto de las pesquisas para tratar de esclarecer todos los detalles que rodean a este crimen. Los agentes de la división científica se encuentran recopilando pruebas materiales en el lugar del homicidio, mientras que los investigadores revisan exhaustivamente las cámaras de seguridad de la clínica y de las calles adyacentes para intentar identificar la ruta de huida del agresor.

Por el momento no se han practicado detenciones y las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del asesinato. La forma de actuar del criminal, que accedió directamente al establecimiento para abrir fuego y huyó de inmediato, es un elemento central en los análisis policiales para averiguar si se trata de un ataque planificado o de una agresión vinculada a otro tipo de motivaciones personales o profesionales.

De forma paralela, se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda por los alrededores de la localidad y en las principales vías de comunicación de la provincia de Málaga. Los agentes esperan que la toma de declaración a los posibles testigos que se encontraban en las proximidades del centro arroje luz sobre el responsable de un suceso del que también ha dado cuenta la agencia EFE.