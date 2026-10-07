Un estudiante polaco de 19 años hiere a nueve personas en el ataque a un colegio

Un suceso violento ha sacudido este miércoles la localidad de Ostrołęka, situada en el noreste de Polonia. Un joven armado con un arma blanca ha irrumpido en las instalaciones del Complejo de Escuelas de Formación Profesional número 4 de la ciudad, así como en las zonas aledañas al edificio educativo, dejando a su paso un reguero de heridos. Las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio dispositivo tras recibir los avisos, logrando controlar la situación poco después del mediodía.

El jefe del Gobierno regional de Mazovia, Mariusz Frankowski, ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer los detalles confirmados sobre la identidad del asaltante y evitar la propagación de rumores. Según el responsable político, el responsable del apuñalamiento múltiple es un ciudadano polaco de 19 años que cursa sus estudios en ese mismo centro. De este modo, las autoridades han querido salir al paso de cualquier tipo de desinformación al respecto. La detención se produjo en las proximidades de la playa fluvial del municipio, momento en el que el joven decidió autolesionarse antes de ser reducido por los agentes policiales.

En cuanto al balance de heridos, el propio Frankowski ha precisado que asciende a diez personas en total, incluyendo al atacante. Las otras nueve víctimas de esta agresión son cinco alumnos, dos docentes y dos transeúntes que se encontraban en las inmediaciones del complejo escolar en el momento del suceso. Inmediatamente después de la agresión, los servicios de emergencia se han personado en el lugar para proporcionar asistencia médica. Todos los afectados han sido evacuados de urgencia y trasladados a diversos centros hospitalarios de Łomża y Ostrołęka para recibir el tratamiento adecuado.

La respuesta institucional ha sido rápida. Tras el incidente, la dirección del colegio procedió a la evacuación completa de las instalaciones, mientras que los investigadores policiales han continuado recabando pruebas para esclarecer la cronología y los motivos del suceso. Por su parte, el alcalde de Ostrołęka, Paweł Niewiadomski, ha ordenado la constitución de un comité de crisis para evaluar el escenario y tomar medidas preventivas. El regidor ha emitido instrucciones estrictas para que en todas las escuelas de gestión municipal se prohíba temporalmente el acceso a cualquier individuo ajeno a la comunidad educativa. Asimismo, ha hecho un llamamiento público pidiendo a las familias y al personal que mantengan la calma y sigan las directrices de los equipos de emergencia.

Este episodio de violencia no es el único que ha conmocionado a Polonia en las últimas semanas. Las autoridades locales mantienen un nivel de alerta preventivo tras otro grave ataque con arma blanca que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre. En aquella ocasión, el escenario del crimen fue la abadía benedictina de la localidad de Jarosław, ubicada en el oeste del territorio nacional. Un hombre perpetró un asalto mortal en el que asesinó a un sacerdote e hirió a cuatro personas más. En aquel caso, el asaltante era un varón de nacionalidad ucraniana, un suceso que ha incrementado la sensibilidad social respecto a la seguridad en espacios públicos dentro del país europeo.