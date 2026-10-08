Detenido un joven por el asesinato a tiros de un cirujano plástico en Marbella

La Policía Nacional ha procedido a la detención durante la jornada de este jueves de un individuo de 18 años, considerado el principal sospechoso de haber acabado con la vida de un médico especialista de 57 años en la localidad malagueña. El trágico suceso ha conmocionado a los vecinos del municipio, no acostumbrados a que este tipo de incidentes se produzcan en el interior de un centro médico en pleno horario de atención al público.

Según han detallado fuentes cercanas a la investigación, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles alrededor de las 18:00 horas. Fue entonces cuando el facultativo recibió varios impactos de bala, localizados principalmente en la zona de la cabeza, mientras se encontraba en su propio lugar de trabajo. Las asistencias sanitarias se desplazaron rápidamente hasta la clínica para intentar salvarle la vida, pero, a pesar de los esfuerzos del personal de emergencias, no pudieron estabilizar a la víctima y terminaron certificando su fallecimiento poco después.

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En estos momentos, las pesquisas siguen su curso bajo un estricto mutismo. Las autoridades judiciales han decretado que la causa se mantenga bajo secreto de sumario, una medida habitual en estas primeras fases para no entorpecer la labor de los agentes. Sin embargo, fuentes policiales han querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población al confirmar que, tras los primeros análisis de la escena y el perfil del arrestado, se descarta de manera inicial que este suceso guarde algún tipo de relación con las redes del crimen organizado que operan de forma esporádica en la Costa del Sol.

La rápida actuación de los agentes ha permitido localizar y arrestar al presunto responsable en menos de veinticuatro horas, lo que demuestra la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de atajar crímenes violentos. Este rápido despliegue resulta esencial para mantener la percepción de seguridad en una ciudad como Marbella, que constituye uno de los grandes motores económicos y turísticos de la región.

Aunque la zona ha sido escenario en el pasado de ajustes de cuentas, el perfil del profesional sanitario y del presunto homicida aleja por completo la hipótesis del sicariato. Ahora, serán los investigadores de homicidios los encargados de esclarecer cuál fue el móvil exacto que motivó este asalto armado en el interior de la consulta. El detenido pasará previsiblemente a disposición judicial en las próximas horas, una vez concluyan las diligencias policiales oportunas para esclarecer este luctuoso suceso.