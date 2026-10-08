Hallados los cadáveres de una pareja con signos de violencia en Valverde del Júcar

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de un hombre y una mujer, que mantenían una relación sentimental, cuyos cuerpos han sido encontrados este jueves en el interior de una vivienda en la localidad de Valverde del Júcar, en la provincia de Cuenca. Según los primeros reportes de las autoridades, ambos presentaban claros indicios de haber sufrido una muerte violenta.

El macabro hallazgo se produjo pasadas las siete y media de la tarde, en concreto a las 19:43 horas, según han informado los servicios de emergencias de la región. Una llamada de alerta avisó a los agentes de que era imposible acceder al interior del inmueble, situado en la céntrica calle Mayorazgo del municipio conquense. Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente para facilitar la entrada a la residencia y comprobar el estado de sus ocupantes.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los bomberos de Motilla del Palancar, quienes consiguieron franquear la puerta de acceso de la vivienda. Una vez dentro, los agentes del Instituto Armado y los equipos sanitarios confirmaron la presencia de los dos cadáveres. Asimismo, fue movilizado de manera preventiva un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja para prestar apoyo en la zona a los allegados y vecinos.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado que los fallecidos eran pareja. Además, han precisado que la víctima femenina, de 37 años de edad, no figuraba en el sistema VioGén, el registro policial diseñado para el seguimiento y la protección de las mujeres maltratadas. Por el momento, las fuentes oficiales no han facilitado la edad del varón encontrado junto a ella en la escena del crimen.

La tragedia deja a dos niñas menores de edad, de 6 y 14 años, que eran hijas de la pareja. Los servicios sociales e instituciones competentes se han hecho cargo de la situación para garantizar su protección y ofrecerles la asistencia necesaria tras este trágico suceso que ha conmocionado por completo a la pequeña población de Castilla-La Mancha.

En las próximas horas, los cuerpos serán trasladados a las dependencias del Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia forense. Los resultados dictaminados por los especialistas serán determinantes para que los investigadores de la Benemérita puedan establecer la secuencia temporal de los hechos, confirmar si se trata de un nuevo caso de violencia de género y descartar de forma definitiva la posible intervención de terceras personas.