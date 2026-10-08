Muere un hombre de 70 años al intentar evitar que un conocido se precipitara por una ventana en Burgos

Un hombre de unos 70 años ha perdido la vida en Burgos cuando trataba de impedir que un conocido de aproximadamente 80 años se precipitara desde una ventana. El intento de auxilio terminó con ambos cayendo desde un primer piso de un inmueble situado en la calle Alfareros. El segundo implicado ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al hospital.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, en declaraciones recogidas por EFE, el fallecido intentaba ayudar a un hombre que presentaba "cierta discapacidad mental" cuando se produjo el accidente. Todo apunta a que quiso sujetarlo para evitar que sufriera una caída que pudiera costarle la vida, pero terminó precipitándose junto a él.

De la Fuente ha lamentado lo ocurrido y ha destacado el carácter solidario de la actuación del fallecido. En su opinión, se trata de "un desgraciado incidente, que lleva implícito un componente que para mí es de heroísmo".

El subdelegado ha señalado que, en su "afán por ayudar, ya con unas capacidades limitadas, porque estamos hablando de dos protagonistas mayores, de la tercera edad", el hombre acabó perdiendo la vida. Asimismo, ha subrayado que "la fatalidad le ha sobrevenido a quien le estaba ayudando", una persona que conocía al herido "probablemente después de muchos años" y que "por solidaridad ha perdido la vida".

Amplio despliegue de los servicios de emergencia

El suceso se produjo alrededor de las 16:14 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando de que dos hombres se habían precipitado desde una ventana en la calle Alfareros. La persona que dio el aviso solicitó asistencia sanitaria urgente para ambos y advirtió de que uno de ellos se encontraba en estado grave.

Tras recibir la llamada, el 112 avisó a la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl. El dispositivo sanitario incluyó una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

Una vez en el lugar, los sanitarios de Sacyl confirmaron el fallecimiento del hombre de unos 70 años.

Por su parte, el otro implicado, de aproximadamente 80 años, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos, según la información facilitada por el 112 de Castilla y León.