Arrestado un español en Egipto por vapear dentro de un avión y hacer saltar la alarma antihumo

Un ciudadano español, natural de Vigo, fue detenido en Egipto tras provocar la activación de las alarmas de humo en el interior de un avión comercial. El incidente ocurrió cuando el pasajero decidió utilizar un cigarrillo electrónico (vapeador) en pleno vuelo, una acción estrictamente prohibida por las normativas de aviación civil a nivel internacional.

Los hechos se desencadenaron cuando el sistema de detección de incendios de la aeronave comenzó a pitar debido al vapor generado por el dispositivo móvil. La tripulación del avión intervino de inmediato y, siguiendo los protocolos internacionales de seguridad aérea, notificó la situación a las autoridades en tierra.

Al aterrizar en el aeropuerto de destino en territorio egipcio, las fuerzas de seguridad del país africano subieron a la aeronave y procedieron al arresto formal del pasajero gallego.

La imprudencia se saldó inicialmente de forma rápida en el ámbito penitenciario, ya que el ciudadano español pudo regresar a España al día siguiente junto a su pareja tras abonar una multa económica de la que no ha trascendido la cifra exacta.

A pesar de haber sido puesto en libertad para retornar a su país, las consecuencias para el turista no terminan con la sanción monetaria. Las autoridades egipcias evalúan imponerle una prohibición permanente de entrada a Egipto, lo que le impedirá volver a pisar el país de forma legal en el futuro.