Detenido un cuarto integrante de una organización que trasladaba inmigrantes embarazadas

La Guardia Civil ha detenido en Alcoy (Alicante) a un cuarto miembro de una red criminal que captaba y trasladaba a España de mujeres embarazadas de nacionalidad brasileña para dar a luz en nuestro país y obtener la nacionalidad española para sus hijos, según la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El detenido, de 38 años y nacionalidad brasileña, había conseguido sustraerse inicialmente de la actuación policial tras abandonar su residencia de Medina de Pomar (Burgos), días antes de la operación 'Janduis', que terminó con varios miembros de la banda detenidos.

El ahora arrestado supuestamente asumía la logística de la organización criminal, realizando los traslados de ciudadanos extranjeros en situación irregular y gestionando su alojamiento en seis inmuebles de varios municipios de la zona de Las Merindades de Burgos.

La investigación, en la que fueron detenidas tres personas, a las que se ha sumado ahora el cuarto arrestado, ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a obtener beneficios económicos facilitando la llegada y permanencia en España de mujeres embarazadas brasileñas en las últimas fases de gestación para que sus hijos nacieran en territorio nacional.

Posteriormente, aprovechaban el nacimiento para obtener la nacionalidad española de los menores y regularizar la situación administrativa de sus progenitores.

Una vez producidos los partos, los integrantes de la red forzaban la salida de las familias alojadas para dar entrada a nuevas mujeres embarazadas y mantener la actividad lucrativa de la organización.

Durante la investigación se ha constatado también la utilización supuestamente fraudulenta de contratos de arrendamiento ficticios o confeccionados para aparentar una residencia efectiva en determinados inmuebles.

Esos documentos eran utilizados para formalizar empadronamientos y acreditar una residencia inexistente, facilitando con ello la obtención de beneficios administrativos vinculados a la regularización y permanencia de los interesados en territorio nacional.

Al último detenido se le atribuye su presunta participación en un delito continuado de favorecimiento de la inmigración irregular, un posible delito de organización criminal y otro de coacciones.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Villarcayo, Sección Civil y Penal número 2, órgano judicial que dirige la investigación y conoce de la causa.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.