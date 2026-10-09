Dos niñas huérfanas en Cuenca tras asesinar un hombre a su pareja y quitarse la vida

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 37 años hallada en su domicilio de la localidad conquense de Valverde de Júcar. Los hechos tuvieron lugar ayer por la tarde, cuando los agentes del instituto armado acudieron a la vivienda tras la llamada de alerta realizada por el padre de la víctima, quien temía por la integridad de su hija al no poder contactar con ella. Al acceder al inmueble alrededor de las 20:25 horas, las fuerzas de seguridad descubrieron los cuerpos sin vida tanto de la mujer como de su pareja sentimental.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, la mujer presentaba varias heridas compatibles con un ataque perpetrado con arma blanca. Las primeras pesquisas policiales apuntan a un presunto homicidio en el ámbito familiar, tras el cual el presunto agresor se habría quitado la vida, un extremo que los forenses y los investigadores tratan ahora de esclarecer definitivamente a través de las correspondientes autopsias. Ambos fallecidos eran de nacionalidad rumana y residían desde hacía tiempo en esta localidad de la provincia de Cuenca.

En trámites de separación

Por su parte, el alcalde del municipio, Eduardo Mena, ha explicado que la pareja se encontraba en trámites de separación en el momento de los hechos. El regidor ha trasladado la profunda consternación que vive el pueblo ante un suceso que deja además en la orfandad a dos niñas menores de edad, hijas de los fallecidos. El propio Ayuntamiento de Valverde de Júcar ha convocado un acto público de condena para mostrar el apoyo unánime de los vecinos a los familiares de la fallecida y rechazar cualquier tipo de violencia en el seno de la convivencia.

Relacionado Hallados los cadáveres de una pareja con signos de violencia en Valverde del Júcar

Las autoridades han confirmado asimismo que la víctima no figuraba registrada en el sistema Viogén, el protocolo estatal de seguimiento y protección a las víctimas de maltrato. De igual modo, tampoco constaban denuncias previas ante las autoridades policiales o judiciales por presuntos episodios violentos entre los miembros de la pareja. En estos momentos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra recabando toda la información para confirmar formalmente el caso en las estadísticas oficiales.

Será la familia de la mujer fallecida la que se haga cargo de sus dos hijas, de 6 y 14 años. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que han explicado que, después de valorar la situación, serán los abuelos los que atiendan a las menores.