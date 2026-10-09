La Policía da por zanjada la agresión de Oviedo tras expulsar a un ilegal con antecedentes

La Policía Nacional ha dado por concluida la investigación sobre la agresión sufrida por dos miembros de AMA Asturies en las fiestas de San Mateo en Oviedo tras identificar al séptimo y último de los implicados. Se trata de un ciudadano de origen argentino con antecedentes violentos que ya ha sido expulsado de España por encontrarse en situación irregular.

La Policía, que determinó que la agresión tuvo un componente homófobo, ya había identificado a las pocas horas de los hechos a seis integrantes de un grupo ultra del Real Oviedo, cinco de los cuales fueron detenidos, mientras que el sexto se encuentra estudiando en el extranjero. Sin embargo, en las imágenes también aparecía un séptimo individuo que se había sumado a la pelea de forma espontánea y sin relación con el grupo.

Tras el análisis de las imágenes, la Policía pudo identificarle. Según han determinado los investigadores de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, este último detenido "participaba en la trifulca de manera espontánea, sin vinculación con el grupo ultra ni motivación ideológica previa".

Expulsado

Al margen de su implicación en estos hechos, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tramitaba de forma paralela su expediente de expulsión de España por encontrarse en situación administrativa irregular, una medida que ya se ha materializado recientemente.

De la identificación de este último agresor se ha dado traslado al Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 3 de Oviedo, en funciones de guardia, con lo que la Policía Nacional da por zanjada la investigación y plenamente esclarecidos los hechos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 11 de septiembre en una caseta festiva de la plaza de la Catedral, cuando dos ciudadanos resultaron lesionados tras recriminar que se hubiera retirado una bandera del colectivo LGTBI.