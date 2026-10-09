Una árabe indignada por un aumento de glúteos ordenó el asesinato en Marbella del mejor cirujano plástico de España

Se van esclareciendo detalles del asesinato del prestigioso cirujano plástico Alexander Aslani, cometido este miércoles en su centro médico, la Cirumed Clinic de Marbella.

Según han confirmado fuentes judiciales, la presunta autora intelectual del crimen es una ciudadana árabe que acudió a la clínica para someterse a una intervención de remodelación estética. La mujer pagó la mitad del importe de la intervención, pero, tras pasar por el quirófano, se arrepintió del resultado estético y comenzó a exigir la devolución íntegra del dinero.

Ante la negativa del doctor Aslani, el conflicto fue escalando en intensidad durante las semanas previas. Las protestas de la clienta derivaron en un acoso continuo y en graves amenazas. Frustrada por la disputa económica y médica, la mujer presuntamente contactó con una red que le facilitó la contratación de un asesino a sueldo para ejecutar al facultativo.

Ejecución a sangre fría en plena consulta

El ataque se perpetró alrededor de las 18:00 horas del miércoles en las instalaciones de la clínica, ubicada en la urbanización Real Panorama de Marbella. En ese momento, el centro se encontraba a pleno rendimiento, con empleados, varios pacientes y la propia esposa del cirujano en el interior.

El ejecutor material entró en el edificio pertrechado con ropa oscura y el rostro cubierto. Se dirigió directamente al despacho del doctor Aslani y, utilizando un arma corta, le descerrajó varios tiros a bocajarro en la cabeza, rematándolo con un último impacto en el cuello antes de huir. Aunque los servicios sanitarios del 061 llegaron a encontrar al médico con vida, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Detención de un sicario sueco de 18 años

En una operación relámpago de menos de 24 horas, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga detuvieron en la tarde del jueves al presunto autor material de los disparos. Se trata de un joven de 18 años de nacionalidad sueca y origen magrebí, quien no residía en la provincia y tenía planeado abandonar España de forma inminente.

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Los investigadores de la sección de Homicidios UDEV-II de Marbella mantienen la causa bajo secreto de sumario. El foco policial se centra ahora en localizar a los colaboradores que facilitaron la huida del sicario —se busca una motocicleta oscura y un vehículo Audi negro vistos en las inmediaciones— y en cerrar de forma definitiva el vínculo formal con la clienta árabe que encargó el asesinato. La hipótesis del crimen organizado clásico ha quedado totalmente descartada.

Conmoción por la pérdida del "maestro de los glúteos"

La víctima, Alexander Aslani, de 57 años y origen alemán-iraní, era una eminencia médica internacional asentada en la Costa del Sol desde hacía casi dos décadas. Considerado por la industria como el "maestro del aumento de glúteos", acumulaba más de 7.000 intervenciones exitosas de la técnica Brazilian Butt Lift (BBL).

Antes de fundar su propia clínica de lujo en 2018, ejerció durante una década como jefe de los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales Quirón de Málaga y Marbella. En el año 2016, fue galardonado internacionalmente como el Mejor Cirujano Plástico de España.