Cae una banda en Sevilla por robar ocho galgos federados y arrancarles el microchip

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un entramado delictivo especializado en el asalto a fincas y en la sustracción de animales de alto valor deportivo en la provincia andaluza. La denominada operación Alxaraf-lebrel ha culminado con la detención de cuatro individuos a los que se atribuyen presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas, lesiones graves, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal, tras sustraer ocho ejemplares preparados para pruebas oficiales en el término de Bollullos de la Mitación.

Las indagaciones arrancaron a raíz de la denuncia interpuesta por el dueño de una explotación agrícola, quien alertó de la violación de su propiedad y de la pérdida de los lebreles, registrados en la federación para competir a escala nacional. Ante la gravedad de los hechos, el Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor asumió la dirección de las pesquisas e identificó un patrón delictivo propio de redes organizadas dedicadas al tráfico clandestino de esta clase de animales de carrera.

Las labores de vigilancia y seguimiento permitieron ubicar el radio de acción y residencia de los sospechosos en el barrio de Las Tres Mil Viviendas, en la capital hispalense. En dicho entorno se ejecutó la fase resolutiva de la intervención policial, que se saldó con el arresto de los cuatro presuntos implicados y la recuperación íntegra de los canes, que pudieron ser restituidos a su titular.

Durante la inspección veterinaria de los animales recuperados, los agentes comprobaron la extrema crueldad empleada por los asaltantes. Con el propósito de suprimir cualquier rastro de titularidad y burlar los lectores de las autoridades, los delincuentes acometieron la extirpación del microchip identificativo a dos de los ejemplares mediante incisiones invasivas. Las heridas requirieron asistencia facultativa urgente para frenar infecciones graves derivadas de tales cortes.

Los cuatro arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Fuentes de la investigación remarcan que la labor de los grupos especializados contra la delincuencia rural resulta decisiva para amparar el derecho a la propiedad y frenar a las bandas que recurren a la mutilación animal para lucrarse en el mercado negro.