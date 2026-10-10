El jurado popular ha declarado no culpable a Rafael, el novio de Ana Buza, la joven de 19 años que murió en septiembre de 2019 cuando circulaba junto a él por la autovía A-4, a la altura de Carmona (Sevilla). La magistrada ha dictado sentencia absolutoria in voce tras conocerse el veredicto, que descarta que el acusado atropellara intencionadamente a la joven.

El caso llegó a juicio con tres posiciones enfrentadas. La defensa sostenía que Ana se arrojó del vehículo en marcha después de una discusión; la Fiscalía había solicitado inicialmente tres años de prisión por homicidio imprudente, al considerar que la joven pudo salir despedida debido a la velocidad a la que circulaba su pareja, mientras que la familia reclamaba 20 años de cárcel al entender que se trató de un atropello intencionado.

La postura del Ministerio Público cambió durante la última sesión del juicio. La fiscal, especializada en violencia de género, terminó solicitando la absolución del acusado al considerar que no podía demostrar su culpabilidad. Finalmente, el jurado descartó por siete votos frente a dos la tesis del atropello intencionado y tuvo en cuenta los informes y las declaraciones de los peritos oficiales de la Guardia Civil que defendían que la joven se había arrojado del coche.

Rafael, de 25 años, rompió a llorar al escuchar el veredicto. La decisión pone fin, al menos por ahora, a un proceso judicial que ha durado nueve días y en el que los peritos de una y otra parte han defendido conclusiones completamente opuestas.

El padre de Ana Buza no tira la toalla

La absolución ha supuesto un duro golpe para Antonio, el padre de la joven, que ha peleado durante años para que el caso se reabriera y llegara a juicio. Según explicó el programa, el padre ha pedido tiempo antes de pronunciarse públicamente y estudiará la sentencia para decidir si la recurre.

Antonio critica que se hayan obviado pruebas científicas presentadas por los peritos de la familia y considera que un jurado popular no está suficientemente preparado para resolver procedimientos de esta complejidad. En su empeño por defender la tesis de que su hija no se suicidó, ha anunciado que buscará investigadores de prestigio internacional, incluso premios Nobel, para reforzar los informes que presentó durante el juicio.

El caso vuelve así a poner sobre la mesa las dificultades que puede plantear un juicio con jurado cuando la resolución depende de interpretar informes técnicos y valorar pruebas periciales contradictorias.

El caso de Ana Buza

El periodista de investigación Alfonso Egea ha expresado su respeto por la familia de Ana y por su lucha para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven, pero también ha recordado que la absolución debe respetarse. "Vaya por delante el respeto a la familia de Ana, de su padre, y absolutamente todo el mundo que ha luchado por encontrar lo que ellos consideran que es la verdad", ha señalado en el programa En casa de Herrero.

Egea ha explicado que el jurado popular debe decidir conforme a las pruebas practicadas y al principio de presunción de inocencia. "Al jurado popular se le exige que quede demostrado el hecho, porque al final hay un montón de pruebas periféricas, hay un montón de indicios de sospechas que en manos de un investigador o en manos de un juez instructor te aboca a un juicio", ha afirmado. "Pero en un juicio todos tenemos que aceptar las reglas que se nos han dado", ha añadido.

Sin embargo, el periodista ha puesto el foco en una de las cuestiones que, a su juicio, hacen especialmente difícil este tipo de procedimientos: el resultado puede variar en función de quiénes sean los ciudadanos que integren el jurado y de cómo interpreten las pruebas.

"El problema de los jurados populares siempre me lleva al mismo callejón. ¿Qué pasaría si eligiéramos otros nueve ciudadanos? ¿Percibirían lo mismo? ¿Valorarían la prueba exactamente igual?", planteó.

Y ha añadido: "Esto no son matemáticas. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque me parece alucinante que la justicia dependa de a qué nueve ciudadanos sientes, ha habido precedentes en los que el mismo caso, con las mismas pruebas, con la misma instrucción, se ha repetido el juicio y ha llegado a un resultado diferente".

Egea ha insistido en que el respeto al veredicto no impide comprender el dolor del padre de Ana, que lleva años intentando demostrar que la muerte de su hija no fue un suicidio. "Hay un ciudadano que ha sido absuelto de un delito gravísimo, es asesinato, así que de ahí no podemos mover una coma, pero hay un padre que lleva un montón de años peleando porque su hija de 19 años, con una trayectoria vital en la que nada hacía pensar que se quisiera quitar la vida, muere en unas circunstancias extrañas, no, extrañísimas", ha afirmado.

¿Está preparado el jurado popular para casos complejos?

El periodista considera que este caso invita a reflexionar sobre si todos los procedimientos penales deberían terminar en manos de un jurado popular, especialmente cuando la resolución exige interpretar informes de especialistas y contraperitajes.

"Creo que vamos camino de que exista un tribunal previo que decida qué juicio puede acabar en manos de la justicia popular y qué juicio no", ha señalado Egea. A su juicio, los jueces profesionales podrían estar más acostumbrados a valorar pruebas técnicas: "No digo yo que tres jueces profesionales estén más capacitados o más preparados, pero sí que tal vez estén más acostumbrados a escuchar informes de expertos, a escuchar a peritos, a asistir a contraperitajes".

El periodista ha advertido de que la dificultad aumenta cuando no se trata de un procedimiento con pruebas directas fácilmente interpretables. "Al final se celebran miles de procedimientos por casos violentos en España, y lo normal en el 99% es que sean, permítanme la expresión, sencillos. Tengo el arma, tengo las huellas, ahora hablemos de la motivación, le meto dos atenuantes, un agravante y a funcionar", ha explicado.

"Cuando te encuentras con estos mirlos blancos, que son auténticos mirlos blancos, laberintos, penales y procesales, es cuando te tienes que preguntar si el jurado popular, si el ciudadano, es el idóneo para abordarlo", ha añadido.

La presunción de inocencia y el papel de la Fiscalía

Durante el análisis también se ha abordado el cambio de criterio de la fiscal, que pasó de solicitar una pena de tres años por homicidio imprudente a pedir la absolución del acusado. Egea reconoció que ese posicionamiento puede influir en la manera en que un ciudadano interpreta el caso.

"El jurado, que es heterogéneo, aborda todo el caso con el principio indublio pro reo encima de la mesa", ha afirmado, en referencia al principio in dubio pro reo, que obliga a resolver las dudas a favor del acusado.

"Entonces, tú siempre llevas un hándicap, que yo entiendo que es un hándicap necesario en el sistema penal, siempre que usted no lo entienda, siempre que usted no lo vea claro, siempre que le quede una duda, siempre que le falte capacidad de comprensión, indublio pro reo", ha explciado.

Egea entiende que esta garantía es necesaria para proteger al acusado, aunque ha señalado la dificultad que supone para las familias de las víctimas. "Claro, eso está muy bien para el acusado, y lo comprendo, y es una garantía creo que muy exigible. Me da la sensación de que el padre de Ana y cualquier otro padre dirá, ¿y por qué no al revés? Y eso es lo que lo hace siempre tan complicado".

Por último, el periodista ha recordado que la propia legislación contempla límites a la intervención del jurado popular en determinados delitos. "Si tú ya estás calibrando en la redacción de tu ley que la naturaleza humana puede influir en el juicio de un jurado popular, ya estás entrando con un hándicap, ya estás diciendo todo menos esto", ha concluido.

La familia de Ana Buza estudiará ahora la sentencia para decidir si presenta un recurso. Mientras tanto, la absolución de Rafael deja cerrado el juicio, pero no ha terminado con las dudas y el desacuerdo que han acompañado al caso desde que la familia comenzó a cuestionar la versión inicial de lo ocurrido.