Detenidos por intentar robar 70 metros de cable de tren en Vizkaia

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres de 38 y 63 años acusados de intentar robar con fuerza unos 70 metros de cable en la vía férrea a su paso por Bedia (Vizcaya). Los sospechosos fueron interceptados esta pasada madrugada tras saltar las alarmas del tendido eléctrico y dejar abandonados en la zona del sabotaje un hacha y diversas prendas de vestir durante su huida.

El aviso del corte en la red movilizó de inmediato al personal de seguridad de la empresa ferroviaria, que al llegar al tramo afectado comprobó los daños ocasionados e identificó el material que ya había sido amontonado para su sustracción.

Tras la alerta, una patrulla policial desplegada por las inmediaciones localizó el vehículo en el que se daban a la fuga los implicados.

Durante la inspección del turismo, los agentes hallaron en su interior herramientas y útiles presuntamente empleados para manipular las vías.

Ambos ocupantes fueron arrestados por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y trasladados a dependencias policiales. Tras concluir las diligencias correspondientes, los dos arrestados han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez.