La Guardia Civil libera en Ibiza a 25 mujeres captadas con falsas ofertas de empleo

Agentes del Instituto Armado han asestado un duro golpe al crimen organizado con la desarticulación de una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual afincada en las Islas Baleares. En el marco de la denominada operación Gecaroni, los investigadores han logrado rescatar a un total de 25 víctimas y arrestar a cuatro personas acusadas de delitos de prostitución coactiva, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.

El entramado captaba a sus víctimas en Sudamérica —principalmente en Venezuela— seleccionando a mujeres en situación de vulnerabilidad con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Los proxenetas recurrían al engaño ofreciéndoles supuestas opciones laborales en España dentro del sector hostelero o en centros de estética y manicura, sufragando los billetes de avión para facilitar su traslado.

Una vez en territorio nacional, los integrantes de la banda recogían a las jóvenes en las instalaciones aeroportuarias, donde les arrebataban el dinero facilitado en origen junto a parte de su equipaje. Acto seguido, eran trasladadas a pisos controlados por la organización en la isla, donde les notificaban que habían contraído una supuesta deuda de 5.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución bajo condiciones de absoluto sometimiento.

Las víctimas padecían un férreo régimen de vigilancia mediante cámaras y supervisión presencial para anular sus movimientos y evitar que acudieran a las autoridades, aprovechando además su situación administrativa irregular para infundirles temor. El entramado las obligaba a estar permanentemente disponibles y las exponía en zonas de ocio nocturno como Playa d'en Bossa o las desplazaba a domicilios privados de los clientes.

La actividad se concentraba fundamentalmente en el archipiélago durante la temporada estival, trasladando el negocio ilícito a la península durante el invierno. La red criminal complementaba sus ingresos mediante el tráfico de drogas y estimulantes sexuales, lo que permitía a sus cabecillas mantener un alto nivel de vida y recurrir a estructuras societarias para canalizar los beneficios.

En la fase final de las pesquisas, coordinadas por la Sección de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, los agentes practicaron cuatro registros domiciliarios. La intervención concluyó con la incautación de cerca de 120.000 euros en metálico, sustancias estupefacientes y abundante material tecnológico. En el despliegue han intervenido efectivos de la Policía Judicial de Baleares, la Unidad Central Operativa (UCO) y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).