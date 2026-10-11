Buscan sin descanso a Rami, el niño de 12 años arrastrado por el temporal en Granollers

Los equipos de emergencias mantienen activo por séptimo día consecutivo el dispositivo de búsqueda para localizar a Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) desde la madrugada del pasado domingo, cuando un severo episodio de lluvias torrenciales azotó la zona. La crecida de los caudales debido a las intensas precipitaciones ha dificultado las labores de rastreo desde el primer momento, centrando la principal hipótesis en el entorno del río Congost.

Tras varias jornadas de rastreos intensivos que movilizaron unidades caninas, drones, submarinistas y brigadas a pie por los cauces adyacentes del torrente de Valldoriolf y el río Mogent hasta Montmeló, el operativo afronta una fase crucial.

Como última hora de este domingo, una veintena de dotaciones de los Bomberos de la Generalitat desarrollan una búsqueda "muy intensiva" tanto por tierra a ambos lados del río Congost como por el agua, peinando el tramo que va desde Granollers hasta la confluencia con el Mogent. El despliegue cuenta con unidades altamente especializadas como el GRAE subacuático, EPAF y GRAF, con la previsión de ampliar el perímetro hacia el río Besós en su camino hacia el mar.