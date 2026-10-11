La Audiencia Provincial de Ciudad Real acoge desde este lunes el juicio por el doble crimen de Manzanares, en el que Antonio Caba, un corredor de fincas, y Gaspar Rivera, un jubilado, están acusados de los asesinatos de dos empresarios: Jesús María González, desaparecido en 2019, y Juan Miguel Isla, al que se perdió la pista en 2022.

La Fiscalía pide 46 años de prisión para Caba y 19 para Rivera, al que considera cómplice de los dos crímenes. Según la acusación, el primero habría actuado acuciado por las deudas y habría matado a los empresarios para quedarse con el dinero de las operaciones que gestionaba con ellos.

El primer caso se remonta a junio de 2019, cuando Jesús María González se citó con Caba en Manzanares para cerrar la venta de una finca. La acusación sostiene que el intermediario lo mató por 50.000 euros. Tres años después, en 2022, habría hecho lo mismo con Juan Miguel Isla, tras ayudarle a cerrar la venta de dos coches, en este caso por unos 14.000 euros.

Caba fue la última persona que vio con vida a ambos empresarios. La investigación dio un giro cuando el coche de Isla apareció abandonado en un descampado de Albacete, donde lo había dejado Rivera. A partir de ese hallazgo, la Guardia Civil tiró del hilo y colocó micrófonos en el vehículo de Caba, donde obtuvo grabaciones que la investigación considera incriminatorias.

En marzo de 2023, la Unidad Central Operativa (UCO) localizó en un pozo de Valdepeñas los restos mortales de Isla. Caba y Rivera fueron detenidos y enviados a prisión. Meses después, Rivera decidió colaborar con la Justicia y señaló otro pozo donde se encontraba el cuerpo de Jesús María González.

La defensa de Rivera sostiene que su cliente no participó en los asesinatos, sino únicamente en la ocultación de los cadáveres, y destaca que su confesión permitió localizar el cuerpo del primer empresario. Por su parte, el abogado de Caba pide la libre absolución al considerar que no existen pruebas suficientes contra su defendido más allá del testimonio de Rivera.

El juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo 15 de octubre. Los acusados declararán en último lugar.

La responsabilidad de Caba

El periodista de investigación Alfonso Egea considera que el caso presenta una dificultad fundamental: aunque está convencido de la responsabilidad de Caba a partir de las pruebas a las que ha tenido acceso, el tribunal tendrá que valorar si esas pruebas permiten acreditar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

"Es un caso apasionante y, una vez más, me recuerda a la frase que te gusta tanto esgrimir, de demostrar la culpabilidad de un acusado más allá de toda duda, razonable", ha señalado Egea en el programa En casa de Herrero, antes de añadir: "No tengo la menor duda, no tengo la menor duda, y el convencimiento se basa en el acceso que he tenido a todas las pruebas de esta investigación, de que Caba es el responsable de la muerte y desaparición de los dos empresarios".

Sin embargo, el periodista ha advertido de que esa convicción no elimina las dificultades que puede encontrar la acusación durante el juicio. Caba puede optar por no declarar y obligar al tribunal a valorar el resto de las pruebas sin contar con su versión de los hechos.

"Pero eso es compatible con que te pueda decir que va a presentar batalla en un juicio conjurado, porque Caba solo ha cometido un error, que fue mantener esos soliloquios consigo mismo dentro de su coche", ha explicado.

Egea se refiere a las grabaciones obtenidas por los investigadores en el vehículo del acusado. También señala la confianza que, a su juicio, Caba depositó en Rivera, quien terminó colaborando con la Justicia y facilitando la localización de los cadáveres.

El periodista considera que, si Caba mantiene el silencio durante el proceso, la acusación tendrá que afrontar un escenario complejo: "Porque todo apunta a que ha sido él, pero no tienes ni modus operandi, no tienes causa de la muerte, no tienes arma o homicida, te faltan esas piezas puñeteras en las que tú tienes el convencimiento de que Caba ha hecho algo, pero lo tienes que mantener en un veredicto y va a ser complicado".

Declarar en último lugar, una estrategia para medir las pruebas

La decisión de que los acusados declaren al final del juicio puede permitirles conocer antes el resultado de la prueba practicada y decidir cómo afrontar su propia declaración. Egea ha explicado que esa posibilidad puede condicionar la estrategia de la defensa.

"Porque lo que acabas de describir es la causa directa por la que ahora se ha puesto de moda, y sí, digo, se ha puesto de moda, que los acusados declaren los últimos en el procedimiento", ha afirmado el periodista.

Egea ha descrito así el cálculo que podría hacer un acusado antes de declarar: "Yo voy a declarar el último para ver cómo va toda la faena, vamos a ver cómo va toda la prueba en el juicio oral, vamos a ver hasta qué parte del precipicio me van a llevar".

En función de cómo evolucione la vista, ha explicado, el acusado podría optar por guardar silencio o por ofrecer una versión de los hechos que trate de reducir su responsabilidad. "Si al final del juicio veo que pintan bastos y que me la voy a llevar muy muy grande, es el momento de elegir qué tipo de declaración voy a prestar", ha señaladp.

Entre las posibilidades que plantea figura que el acusado niegue los hechos o que presente una explicación alternativa sobre cómo se produjo la muerte: "Hago una declaración inculpatoria, pero tal vez maquillo un poco el momento del homicidio, fue una discusión, fue un mal golpe".

Para Egea, el desarrollo del juicio será determinante para conocer qué decisión toma finalmente Caba. La vista todavía tiene por delante la declaración de expertos y la práctica de pruebas científicas, elementos que podrían influir en la estrategia de la defensa.

Fiscalía y defensa llegaron a explorar un acuerdo

Egea también ha desvelado que se produjo un intento de negociación entre la Fiscalía y la defensa de Caba, aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo.

"Eso ha pasado desapercibido, porque ha habido un intento de negociación dentro de esa sala, Fiscalía estaba dispuesto a pactar con la defensa de Caba, pero parece que no era un acuerdo conveniente", ha explicado.

El periodista considera que, por ahora, la estrategia de la defensa del principal acusado pasa por cuestionar la credibilidad de Rivera y presentar su testimonio como una forma de eludir sus propias responsabilidades.

"Ahora mismo ha hecho la apuesta sencilla, atacar a Gaspar, atacar al cómplice", ha señalado Egea.

Sobre la colaboración de Rivera, el periodista ha recordado que fue él quien señaló uno de los pozos donde se encontraban los cadáveres, pero advirtió de que su confesión llegó después de pasar un tiempo en prisión.

"Es verdad que el abogado de Gaspar dice, oiga, estamos aquí porque el señor Gaspar ha señalado un pozo, ha reconocido, hombre, sí, sí que lo ha hecho, pero lo ha hecho pasando un tiempo en la trena y pasando frío en la cárcel, no es que haya sido una confesión precisamente espontánea", ha concluido.

El desarrollo del juicio y las pruebas que todavía quedan por practicar serán claves para determinar si la acusación logra acreditar la responsabilidad de los dos procesados y qué papel tuvo cada uno en la muerte y desaparición de los empresarios.