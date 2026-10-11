Incautadas tres toneladas de cocaína y cuatro fusiles de asalto en una casa rural en Guadalajara

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de narcotráfico que utilizaba una casa rural en la provincia de Guadalajara como su centro logístico principal. El operativo se ha saldado con la detención de ocho hombres y la intervención de casi tres toneladas de cocaína, además de cuatro fusiles de asalto.

La investigación, desarrollada conjuntamente por la Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Guadalajara, comenzó tras fijar la atención en una nave industrial y una casa rural sospechosas de albergar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

Durante la fase de seguimiento, los agentes interceptaron un primer vehículo provisto de un doble fondo en el que ocultaban 55 kilos de cocaína, así como un camión cuyo semirremolque albergaba otros 90 paquetes de unos 99 kilos bajo el mismo sistema de ocultación.

La casa rural funcionaba como depósito central de la sustancia estupefaciente, mientras que la nave industrial operaba como punto logístico de preparación, donde acondicionaban los vehículos con "caletas" (dobles fondos) para enviar la droga a distintos puntos del territorio nacional y de Europa.

Registro e incautaciones

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, las fuerzas de seguridad registraron la casa rural, hallando en su interior un total de 2.775 kilos de cocaína. En el registro también se incautaron 4 fusiles de asalto tipo Kalashnikov con 8 cargadores, 3 vehículos, uno de ellos con un compartimento secreto que ocultaba 28.000 euros en efectivo y varios dispositivos móviles de comunicación.

Según fuentes de la investigación, la estructura desarticulada representaba el primer eslabón en el reparto masivo de cocaína hacia el mercado europeo y a clientes repartidos por toda la geografía española.

Los ocho arrestados están imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Tras ser puestos a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para siete de ellos.