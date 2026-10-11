Muere un hombre atacado por un tigre en un zoo de Reino Unido

Un trágico suceso ha conmocionado este sábado al norte de Inglaterra. Un varón ha perdido la vida en el interior del Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire tras acceder al recinto de los tigres y sufrir el ataque mortal de uno de los ejemplares que habitan en las instalaciones. Los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad acudieron con rapidez al lugar de los hechos, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Según ha confirmado la Policía de Yorkshire Sur, la llamada de socorro se produjo a las 13:35 horas, momento en el que se activaron los protocolos de emergencia habituales en este tipo de incidentes. Sin embargo, el individuo falleció dentro del propio espacio reservado para los felinos antes de que pudiera ser evacuado. Desde el primer instante, los agentes han prestado asistencia a los familiares de la víctima ante el evidente impacto emocional provocado por lo ocurrido.

Me mata que en un momento el chabon lo reta y el tigre parece entenderle https://t.co/58EQvTzBEG — Tipo vencido (@matheo_bj) October 11, 2026

Por su parte, la dirección del complejo ha emitido un comunicado oficial lamentando el desenlace: "Nos entristece profundamente el trágico incidente de hoy. Estamos de corazón con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida". Asimismo, los responsables del parque han subrayado su total colaboración con las autoridades competentes y han solicitado el máximo respeto a la intimidad de los afectados.

Tras el suceso, los responsables procedieron al desalojo inmediato de los visitantes y acordaron suspender toda la actividad durante la jornada del domingo para facilitar las pesquisas. Fuentes policiales han confirmado a la cadena BBC que en ningún momento existió peligro para el resto del público congregado en el parque, ya que el animal no abandonó su perímetro y resultó ileso durante la intervención.

Paralelamente, los investigadores han instado a la ciudadanía a actuar con prudencia en el entorno digital. Las autoridades han constatado la difusión de vídeos en redes sociales grabados por testigos en las inmediaciones del recinto y han rogado de forma expresa que no se compartan ni reproduzcan dichas imágenes por respeto a la víctima.

El Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire, fundado en 2009, cuenta con un espacio específico denominado Tierra de Tigres desde 2011. Dicha zona abarca una superficie cercana a los 8.000 metros cuadrados y acoge a varios ejemplares de tigre siberiano, una especie amenazada de la que apenas sobreviven unos 500 ejemplares en libertad en su hábitat natural.