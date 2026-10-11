Muere un joven de 21 años tras ser apuñalado en un local de ocio de Granada

Un joven de 21 años, ha fallecido a consecuencia de las graves heridas causadas por un arma blanca tras verse involucrado en un altercado registrado en un local de ocio de la localidad de Cúllar Vega, en el área metropolitana granadina.

Los hechos sucedieron sobre las 05:00 horas de la madrugada del sábado según fuentes oficiales de la Guardia Civil. En el interior del establecimiento, la víctima fue atacada con un arma blanca, sufriendo lesiones de extrema gravedad que obligaron a su traslado urgente hasta el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

El joven ingresó en el centro hospitalario en un estado crítico del que los equipos médicos no pudieron recuperarle pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Finalmente, el trágico desenlace se confirmó a lo largo de la mañana del domingo, cuando se certificó su fallecimiento en el hospital.

El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de los hechos, determinar el móvil de la reyerta y lograr la identificación y localización del agresor.

Por el momento, fuentes de la investigación han confirmado que no se han producido detenciones, y las diligencias continúan abiertas para esclarecer todas las circunstancias de este suceso mortal.