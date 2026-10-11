Salvamento Marítimo auxilia al ocupante de una canoa a la deriva frente a las costas de Tarifa

Efectivos de emergencias llevaron a cabo un rescate en aguas del estrecho de Gibraltar durante la jornada de este domingo, después de que se detectara una embarcación ligera en una situación de evidente vulnerabilidad. El dispositivo se activó tras confirmarse que el navegante se hallaba a merced del viento y las corrientes frente al litoral gaditano, imposibilitado para regresar a tierra firme por sus propios medios.

El incidente comenzó a gestionarse cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de la presencia de una persona a bordo de una canoa de color rojo provista de un toldo naranja. El afectado había sufrido la pérdida de su único medio de propulsión –el remo–, lo que le impedía maniobrar o dirigir el rumbo. En ese momento, la embarcación se encontraba localizada a una milla náutica de la torre de control de Salvamento Marítimo ubicada en el municipio de Tarifa.

El @E112Andalucia nos informa 📞: Persona a bordo de una canoa roja con el toldo naranja. Ha perdido el remo y se encuentra a 1 mn de la torre de Salvamento de Tarifa. CCS Tarifa moviliza a la tripulación de la Salvamar Enif, que procede con urgencia rescatar a la persona. Un… pic.twitter.com/x8jpahlzvy — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) October 11, 2026

"El @E112Andalucia nos informa : Persona a bordo de una canoa roja con el toldo naranja. Ha perdido el remo y se encuentra a 1 mn de la torre de Salvamento de Tarifa. CCS Tarifa moviliza a la tripulación de la Salvamar Enif, que procede con urgencia rescatar a la persona. Un trabajo en cadena 24/7 que salva vidas. Recuerda que en la mar", rezaba el tuit de Salvamento.

Ante el riesgo inmediato de que las fuertes corrientes del Estrecho arrastraran el bote hacia el canal de navegación comercial, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Tarifa ordenó la salida inmediata de la embarcación de intervención rápida Salvamar Enif. Los operadores del centro coordinaron la maniobra de localización y aproche para garantizar una evacuación urgente del navegante antes de que las condiciones marítimas empeoraran.

Las aguas que rodean la costa de Cádiz presentan una complejidad singular debido a la confluencia entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, donde los cambios repentinos de viento y el intenso tráfico marítimo mercante conllevan serios peligros para las naves de recreo de escaso porte. Por ello, los protocolos de actuación de los servicios de auxilio exigen una rápida respuesta operativa ante cualquier pérdida de gobierno en la zona.

La intervención de la dotación concluyó satisfactoriamente tras interceptar la canoa y poner a salvo a su tripulante, evitando que el percance derivara en un accidente de gravedad. Fuentes del operativo han reiterado la necesidad de extremar las medidas de prevención náutica en las inmediaciones del litoral, recordando que las pequeñas embarcaciones carentes de motor deben contar siempre con medios de comunicación adecuados y chalecos salvavidas para afrontar cualquier imprevisto en alta mar.