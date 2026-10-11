Un conductor ebrio en sentido contrario choca de frente contra un coche con dos niños a bordo

La Policía Local de Palma investiga a un conductor de 55 años y nacionalidad brasileña tras provocar un grave accidente de tráfico al circular en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol en el camino de Can Palou. En el vehículo contra el que impactó frontalmente viajaba una mujer acompañada de sus dos hijos de corta edad.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en torno a las 21:15 horas. La Unidad de Vehículos de Accidentes de la Policía Local acudió con urgencia tras recibir una llamada de auxilio que alertaba del choque y advertía de que comenzaba a salir humo del motor del coche conducido por la víctima.

La mujer circulaba correctamente por su carril en dirección a Pont d'Inca cuando se encontró de frente con el otro automóvil, que se dirigía hacia el camí Vell de Sineu, según las declaraciones recogidas en el atestado policial y la inspección ocular realizada en el lugar.

El conductor responsable se incorporó a la vía por el lado izquierdo al creer erróneamente que se trataba de una calle de un solo sentido. La irrupción repentina en el carril contrario no dejó margen de maniobra ni tiempo de reacción a ninguno de los dos conductores, produciéndose una violenta colisión frontal.

Al atender la emergencia, los agentes de la Policía Local notaron síntomas evidentes de embriaguez en el varón de 55 años. Las pruebas de alcoholemia posteriores confirmaron las sospechas al arrojar un resultado de 0,75 mg/l de aire espirado, lo que supone triplicar el límite legal permitido (0,25 mg/l) y superar con creces el umbral fijado para el delito penal (0,60 mg/l). Por su parte, la conductora dio negativo en el test de alcoholemia.

Tras ser atendidos en el lugar, la madre y sus dos hijos menores fueron trasladados en ambulancia a una clínica privada para someterse a una valoración médica exhaustiva.

El implicado ha quedado en calidad de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. La Policía Local de Palma ya ha remitido todas las diligencias a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.