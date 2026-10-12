La Benemérita salva a cinco trabajadores y 3.300 cerdos de un grave incendio en Valencia

Agentes de la Guardia Civil, del Puesto Principal de Benaguacil (Valencia), y de la Policía Local de esta localidad valenciana han rescatado a 3.300 cerdos y a cinco trabajadores de una granja ubicada en este municipio tras registrarse un incendio en la instalación, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que en el incendio de esta explotación, ubicada en el Camino Viejo de Villamarchante, no se han registrado daños personales ni fallecimientos de animales.

El fuego provocó una importante acumulación de humo que se podía divisar a varios kilómetros de distancia, han detallado desde la Comandancia de Valencia, además de resaltar que ante la gravedad de la situación, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Benaguasil se adentraron en las instalaciones para localizar y auxiliar a los cinco trabajadores que se encontraban en su interior.

Así, los empleados de la granja pudieron abandonar el recinto por sus propios medios, sin que ninguno de ellos sufriera lesiones. Una vez estaban los trabajadores a salvo, la intervención se dirigió a evitar la muerte de los animales, tanto por la acción directa de las llamas como por la inhalación de humo.

Para ello, los agentes colaboraron en el traslado de los cerca de 3.300 cerdos que había en la explotación a otras zonas de la instalación que ofrecían mayores condiciones de seguridad. De este modo se logró poner a salvo a todos los animales.

Durante la intervención de la Guardia Civil y de los policías locales de Benaguacil también se retiraron varias bombonas de propano que se encontraban expuestas en una zona cercana al fuego. Con esto se redujo el riesgo de posibles explosiones y se consiguió evitar que el incendio adquiriese mayores dimensiones, ha apuntado el Instituto Armado.

Igualmente, desde la Comandancia de Valencia han explicado que desde un primer momento los vecinos de las propiedades cercanas a la granja emplearon mangueras para tratar de contener el avance de las llamas.

En las labores de extinción del fuego participaron aproximadamente doce efectivos de bomberos procedentes de los parques de las poblaciones valencianas de Paterna, La Eliana y Catarroja. Estos efectivos consiguieron finalmente extinguir el incendio.

A pesar de que la explotación ha sufrido graves daños materiales, la intervención coordinada de los servicios de emergencia, junto con la colaboración ciudadana, permitió evitar consecuencias de mayor gravedad, ha asegurado la Guardia Civil, que ha insistido en remarcar que se finalizó la actuación sin víctimas personales ni pérdidas de animales.