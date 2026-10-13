Detenidos los tres principales implicados en el tiroteo entre clanes de Puertollano

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a los otros dos presuntos implicados en el tiroteo entre clanes familiares rivales ocurrido el pasado 5 de junio en Puertollano (Ciudad Real). Con estos arrestos, la operación policial se salda con tres detenidos, entre ellos el principal investigado por los disparos, arrestado a finales de septiembre en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El enfrentamiento armado dejó a un hombre herido de extrema gravedad por un disparo en el abdomen. La investigación, denominada operación Sancho, ha permitido localizar a los tres principales sospechosos, que huyeron de Puertollano inmediatamente después de los hechos para evitar su detención. La Policía Nacional ha practicado además cuatro registros domiciliarios en las dos localidades.

Ocultos en un barrio de Ciudad Real

Los dos últimos detenidos permanecían escondidos en un barrio de Ciudad Real capital. Los investigadores consiguieron localizarlos después de varios meses de pesquisas y organizaron un dispositivo para interceptarlos cuando intentaban abandonar la zona.

La intervención, coordinada por la Comisaría Provincial de Ciudad Real, permitió detener a ambos sospechosos cuando viajaban ocultos en el interior de un vehículo. Según ha informado la Policía Nacional, estas actuaciones completan la localización de los tres principales implicados en el tiroteo.

Los arrestos se enmarcan en una investigación que comenzó tras el enfrentamiento entre dos clanes familiares rivales en Puertollano. Los presuntos autores abandonaron la localidad después de los disparos, lo que obligó a los agentes a desarrollar distintas pesquisas para averiguar su paradero.

Un disparo dejó a la víctima en estado crítico

El tiroteo se produjo el 5 de junio durante una confrontación entre los dos grupos familiares. En el transcurso del enfrentamiento, uno de los participantes recibió un disparo en el abdomen efectuado, según la información policial, con un proyectil del calibre nueve milímetros.

La gravedad de las heridas obligó a trasladar a la víctima al Hospital de Toledo, donde ingresó en estado crítico. El hombre permaneció varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (uci) hasta que finalmente logró sobrevivir.

La investigación se centró en identificar a los responsables de los disparos y localizar a los sospechosos que habían abandonado Puertollano. Los agentes consiguieron detener primero al principal investigado y, posteriormente, a los otros dos presuntos implicados en Ciudad Real.

El primer arrestado tenía más de 36.500 euros en efectivo

La primera detención se produjo a finales de septiembre en Jerez de la Frontera. Allí, la Policía Nacional localizó al principal investigado, que permanecía escondido en una vivienda de la localidad gaditana.

En el operativo participaron agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que accedieron al inmueble y arrestaron al sospechoso. Durante la intervención encontraron más de 36.500 euros en efectivo que, según los investigadores, estaban preparados para facilitar su fuga.

La localización del primer detenido permitió avanzar en la investigación mientras los agentes continuaban las pesquisas para encontrar a los otros dos sospechosos, que permanecían ocultos en Ciudad Real.

Cuatro registros y un arma intervenida

La operación Sancho ha incluido cuatro entradas y registros domiciliarios: uno en Jerez de la Frontera y otros tres en Ciudad Real capital.

Durante estas actuaciones, los agentes intervinieron otra de las armas presuntamente utilizadas en el enfrentamiento. Se trata de una pistola del calibre nueve milímetros corto, acompañada de 39 cartuchos de munición.

La Policía Nacional da por completada con estas dos últimas detenciones la localización de los tres principales sospechosos del tiroteo. Los arrestos se han producido después de varios meses de investigación sobre el enfrentamiento armado que tuvo lugar en Puertollano el pasado mes de junio.