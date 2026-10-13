La Policía caza en Torrent a un fugitivo que usaba su casa como punto de venta de droga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un matrimonio, un hombre y una mujer de 36 y 31 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras, al parecer, vender sustancias estupefacientes desde su domicilio situado en ese municipio, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El varón, además, llevaba más de dos años y medio fugado de la justicia y tenía en vigor cuatro reclamaciones judiciales, dos de ellas para su ingreso en prisión.

La operación se desarrolló a raíz de una información recibida el pasado mes de mayo en relación con que un varón fugado de la justicia desde hacía más de dos años y medio podría ocultarse en una vivienda de Torrent.

Tras varias vigilancias en las inmediaciones de la misma, a fin de localizar al sospechoso, los agentes de la Unidad Adscrita al Tribunal Superior de Justicia (UATSJ) observaron que existía un trasiego de personas en la vivienda, sobre todo en horario nocturno, y comprobaron que el domicilio era empleado por el fugitivo y su mujer como punto de venta de droga.

Ante estos hechos, agentes de la UATSJ, en colaboración con los de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, previa autorización judicial, registraron la vivienda investigada. Contaron para ello con la intervención de unidades policiales especializadas dada la peligrosidad del sospechoso.

La operación culminó con la detención del fugitivo y su mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. En la vivienda, además, los agentes intervinieron alrededor de 200 gramos de cocaína, unos 2.500 euros en efectivo, así como diversos efectos y útiles empleados para la preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

El arrestado ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional, mientras que la mujer ha quedado en libertad una vez oída en declaración, tras ser advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.