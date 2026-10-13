Muere un hombre al caer de una montaña rusa que alcanza los 113 kilómetros por hora

Un hombre ha muerto y varias personas han resultado heridas tras un accidente registrado este lunes en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, situado en el condado de Cobb, en el estado estadounidense de Georgia. Según los testimonios recogidos por la cadena local WXIA, afiliada a NBC, la víctima ha salido despedida de una montaña rusa en funcionamiento y se ha golpeado hasta en tres ocasiones contra distintos elementos de la atracción.

El suceso se ha producido alrededor de las 15:58 horas, según ha confirmado el Departamento de Policía del condado de Cobb. Aunque las autoridades no han esclarecido todavía las circunstancias del fallecimiento ni han ofrecido información detallada sobre los heridos, la cadena local WSB-TV ha informado de que otras cuatro personas han sufrido lesiones.

Los testigos han situado el accidente en Goliath, una de las principales atracciones del parque. Inaugurada en 2006, esta montaña rusa alcanza los 113 kilómetros por hora y una altura de 61 metros, con un recorrido de aproximadamente tres minutos y medio, según los datos de Six Flags recogidos por CNN.

Los testigos relatan la caída

Las declaraciones de quienes han presenciado el accidente describen momentos de gran confusión. Según ha recogido NBC, varios visitantes han observado cómo el hombre se precipitaba desde uno de los vagones y golpeaba repetidamente la estructura de la atracción.

Tras lo ocurrido, Goliath ha quedado detenida con varios pasajeros todavía a bordo. Las imágenes difundidas por las televisiones locales han mostrado cómo los equipos de emergencia han evacuado a los visitantes a través de una escalera de seguridad situada junto al tramo de ascenso de la montaña rusa.

This is a parent's worst nightmare. A man was ejected from his seat and fell to his death from the Goliath hypercoaster at Six Flags Over Georgia, reportedly right in front of his son on the ride while his wife and daughter watched from the ground. Multiple witnesses at the… pic.twitter.com/dAByhgek2G — Nicholas Merten 🇺🇸 (@NicholasMertenK) October 12, 2026

Hasta el parque se han desplazado numerosos agentes de la Policía del condado de Cobb, así como detectives de la Unidad de Delitos Graves, encargados de investigar las circunstancias del accidente. Por el momento, las autoridades no han determinado qué ha provocado la caída.

Nueve montañas rusas cerradas

La compañía Six Flags Entertainment Corp., propietaria de las instalaciones, ha reaccionado al accidente con el cierre temporal de otras nueve montañas rusas repartidas entre seis parques de atracciones, según han informado The Guardian.

Entre las atracciones afectadas figuran Raging Bull, en Six Flags Great America -Illinois-; Nitro, en Six Flags Great Adventure -Nueva Jersey-, y Goliath, en Six Flags Magic Mountain -California-. También se han suspendido temporalmente atracciones en otros parques del grupo.

La empresa ha explicado que la decisión se ha adoptado como medida de precaución y ha reiterado que la seguridad de sus visitantes y trabajadores constituye una de sus principales prioridades.

"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy a un visitante en nuestro parque", ha señalado un portavoz de Six Flags en un comunicado.

La compañía ha asegurado que tanto el personal del recinto como las autoridades locales han respondido inmediatamente después del accidente y que está "colaborando plenamente con las autoridades mientras completan su investigación".

"También estamos brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados", ha añadido el portavoz, que ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la víctima.

Las demandas por otra atracción

El accidente se ha producido después de que Six Flags anunciara el pasado mes el cierre definitivo de la montaña rusa X2, situada en su parque Magic Mountain, en Valencia -California-. La atracción había sido objeto de diversas reclamaciones judiciales relacionadas con supuestas lesiones sufridas por sus usuarios.

El despacho de abogados Dordick Law Corp. comunicó que tres de sus clientes habían presentado demandas contra la compañía tras sufrir, presuntamente, lesiones cerebrales de carácter catastrófico como consecuencia de su paso por la montaña rusa.

El bufete aseguró también que representaba a más de un centenar de personas que denunciaban haber sufrido lesiones. Por su parte, Six Flags defendió que X2 había superado numerosas pruebas de seguridad.

Según ha informado The Guardian, la compañía también alcanzó un acuerdo extrajudicial con la familia de un joven de 22 años que falleció después de utilizar esta atracción en 2022.

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, ha lamentado la muerte del visitante y ha confirmado que sus familiares más cercanos ya han sido informados.

En unas declaraciones recogidas por The Guardian, Cupid ha reconocido la conmoción provocada por el accidente en un parque que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la zona.