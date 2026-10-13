Muere una menor de 17 años al caer de un patinete eléctrico en Málaga

Una adolescente de 17 años ha perdido la vida en Málaga a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente con un patinete eléctrico. La joven circulaba por el túnel de la Alcazaba cuando sufrió una caída que le provocó un grave traumatismo craneoencefálico. Aunque llevaba casco, el golpe en la cabeza resultó mortal.

El suceso tuvo lugar el pasado 4 de octubre, alrededor de las 13.45 horas. La menor fue trasladada a un hospital de la capital malagueña, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento. Según adelantó Diario Sur, y confirmaron posteriormente fuentes municipales, en el accidente no participaron otros vehículos ni se vieron involucrados peatones.

Investigan las causas de la caída

La Policía Local de Málaga trata de determinar qué pudo provocar la caída. De las pesquisas se encarga el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados, cuyos agentes han analizado los elementos disponibles para reconstruir lo sucedido.

Entre ellos figuran las grabaciones de las cámaras de vigilancia del túnel y el testimonio de una persona. De acuerdo con la información publicada por Diario Sur, ambos elementos apuntan a que la adolescente circulaba de forma correcta y a que ningún otro vehículo intervino en el siniestro.

La investigación también se ha centrado en las condiciones de la vía. Los agentes revisaron el tramo de calzada donde se produjo el accidente ante la posibilidad de que algún desperfecto hubiera provocado la pérdida de estabilidad. Sin embargo, la inspección no permitió localizar baches que pudieran explicar lo ocurrido.

Así, aunque las comprobaciones realizadas no han revelado la participación de terceros ni irregularidades en el pavimento, la Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente.