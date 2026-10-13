Un décimo de lotería regalado por su amante destapa la doble vida de un gallego que debe compartir el premio con su ex

Dantesco lo que le sucedió a un hombre de La Coruña por dejarse llevar por la euforia y cometer un tremendo error -subir una fotografía a sus redes sociales-. Mantenía una doble vida y una doble relación con su esposa y con su amante. Una doble vida que le estalló en la cara por culpa de que le tocara la lotería. Ni el mejor guion de Quentin Tarantino podría superar esta trama.

La historia, como destapa La Opinión de A Coruña, comenzó a finales de 2018, cuando el hombre inició una relación sentimental secreta en Galicia estando casado. Durante años, logró ocultar a su mujer su amante y a su amante que estaba casado -desde 2010- aunque vivían separados, ya que su esposa reside en Oviedo, justificando sus continuos viajes a la capital asturiana bajo la excusa de que se trataba de supuestos trámites de divorcio. Sin embargo, la realidad jurídica era muy diferente: el matrimonio continuaba plenamente vigente y con una relación conyugal activa durante esas estancias.

Le tocó la lotería y se le cae la careta

La farsa se desmoronó tras una comida de aniversario entre el hombre y su amante. En la celebración, ella le regaló un décimo de la Lotería Nacional que resultó agraciado con una suma superior a los 109.000 euros.

La euforia del momento llevó al ganador a fotografiarse con el boleto premiado junto a su amante, una imagen que llegó a ojos de su esposa en Oviedo y que destapó la doble vida del sujeto.

En las Navidades de 2022, ambas mujeres descubrieron simultáneamente que compartían al mismo hombre. Tras percatarse de la doble vida que llevaba, la amante anuló los planes de matrimonio que le había propuesto en 2021 y lo abandonó de forma inmediata. Por su parte, la esposa interpuso la demanda de divorcio correspondiente e inició las reclamaciones sobre el patrimonio común.

La justicia le da la razón a su exesposa

Tras la demanda de divorcio comenzó la lucha judicial por el reparto de bienes. Y ahí entra en juego el décimo de Lotería ganador con, ni más ni menos, 109.000 euros en juego. La lucha fue titánica, cada uno utilizando sus armas. El hombre, que había perdido ya a su mujer y a su amante, no quería quedarse con la mitad del pastel económico y quiso exponer que cuando salió premiado se encontraba separado de facto desde 2013 y que el premio le correspondía solo a él.

Según afirmó el hombre, que se opuso a repartir el premio y llegó a pedir incluir en gananciales otras propiedades de ella, desde 2013 "no habían vuelto a convivir, no tenían relación alguna", y él había tenido dos parejas, entre ellas la que le regaló el premio.

Su exesposa, por el contrario, señalaba que aunque vivían en ciudades diferentes por razones laborales, se veían frecuentemente, mantenían una relación íntima, y llegaron a poner una señal para comprar una casa en La Coruña. La justicia dio veracidad al testimonio de la mujer al comprobar entre ambos "conversaciones frecuentes en términos muy cariñosos", y se decían que se querían. Él le pagaba a ella varias facturas y le remitió una tarjeta de crédito. La clave para inclinar la balanza la tuvo… su propia examante que le derrumbó por completo su versión. La mujer testificó ante la Audiencia Provincial que el acusado viajaba asiduamente a Oviedo y que mantenía la convivencia matrimonial bajo el engaño de la separación burocrática.

Al quedar acreditada la convivencia y el vínculo conyugal activo en el momento del sorteo, los magistrados determinaron que los fondos del premio debían integrarse en la sociedad de gananciales, forzando al hombre a transferir a su exesposa la mitad de la cuantía económica restante y al sujeto en cuestión se le quedó cara de póker.