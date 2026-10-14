Agreden con un arma blanca a un médico de un centro de salud de Barcelona y acaba hospitalizado

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión con arma blanca a un médico del Centro de Atención Primaria (CAP) de Torelló, en Barcelona. El ataque se ha producido este martes en las inmediaciones de la plaza de San Fortián y la víctima ha tenido que ser trasladada al hospital de Vic, aunque, según la información publicada por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), no se teme por su vida.

Ha sido el propio sanitario quien ha conseguido ponerse en contacto con el servicio de emergencias 112 para alertar de lo sucedido y solicitar ayuda. Posteriormente, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha encargado de trasladarlo al centro hospitalario.

Según fuentes policiales citadas por 20 Minutos, los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué ha motivado la agresión. Por el momento, los agentes trabajan con dos hipótesis: que el médico haya sido víctima de un robo con violencia o que se trate de una agresión sin un motivo aparente.

Condena de las autoridades

La consejera de Interior de la Generalidad de Cataluña, Núria Parlon, ha condenado públicamente lo sucedido a través de las redes sociales. En su mensaje, ha asegurado que "esta violencia no tiene cabida en nuestra sociedad" y ha manifestado que no tolerará ni normalizará este tipo de comportamientos. Asimismo, ha trasladado su apoyo al sanitario agredido.

Aquesta nit un metge del CAP de Torelló ha patit una agressió greu amb arma blanca. No perilla la seva vida. La investigació està en marxa i @mossos treballa per detenir l'agressor. Aquesta violència no té cabuda a la nostra societat. No la tolerem, ni la normalitzem. Tot el meu… — Parlon #apeudecarrer #interioriseguretatpública (@nuriaparlon) October 14, 2026

Por su parte, el Ayuntamiento de Torelló ha difundido un comunicado en el que expresa su "rechazo absoluto" a cualquier manifestación de violencia y muestra su "apoyo" tanto a la víctima como a su entorno y familia.

El consistorio también ha reafirmado su "compromiso con la seguridad, el respeto y la convivencia en el municipio" y ha explicado que permanece en contacto con los cuerpos policiales y las autoridades sanitarias, "que están haciendo seguimiento de los hechos", mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.