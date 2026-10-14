Cae en Marruecos el mayor narco de hachís que lavaba dinero con el marido de una Miss España

Juan Carlos T. B., conocido como 'El Moreno' y considerado el mayor narcotraficante de hachís de España, ha sido detenido en Marruecos después de permanecer huido durante meses. Según una información de Borja Méndez publicada por ABC, fuentes policiales han confirmado el arresto de este hombre, al que los investigadores sitúan al frente de una de las principales organizaciones dedicadas a la distribución de esta droga en España.

La investigación de la UDYCO Central de la Policía Nacional apunta a que el presunto cabecilla utilizaba las empresas de Juan Andrés González Santos, marido de Verónica Hidalgo, modelo y Miss España 2005, para blanquear los beneficios procedentes del narcotráfico. El empresario, conocido como 'El Flaco', se encuentra en prisión provisional por su presunta implicación en delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según los datos recogidos en la investigación policial y publicados por ABC, la organización habría alcanzado una posición destacada en la distribución de hachís en España. Las pesquisas se han saldado con la detención de más de una decena de personas, mientras que las incautaciones de droga superan las diez toneladas.

El papel del marido de Verónica Hidalgo en el blanqueo

La detención de 'El Moreno' se produce después de que la Policía avanzara en la investigación sobre la presunta trama de narcotráfico y blanqueo de capitales. Juan Andrés González no solo habría colaborado en el blanqueo del dinero procedente de la droga, sino que también habría participado en las operaciones de compra y venta de sustancias estupefacientes.

Los informes de la UDYCO Central a los que tuvo acceso el diario recogen conversaciones entre el empresario y otros miembros de la organización a través de la aplicación de mensajería encriptada Sky ECC. En ellas, los investigadores aprecian indicios de su participación activa en el tráfico de drogas.

"Ejerce un papel muy relevante en el blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, mediante la empresa de que es administrador único, ARTECAR SOLUCIONES GRÁFICAS SL", recoge el atestado policial citado por ABC. Según los investigadores, a través de esta sociedad se habrían abonado nóminas fraudulentas a uno de los integrantes de la trama.

La Policía sostiene, además, que el empresario pagaba nóminas al presunto cabecilla de la organización al menos desde 2017. Estas relaciones laborales ficticias habrían servido para dar apariencia legal a los ingresos procedentes del narcotráfico, pese a que los investigadores no observaron una actividad laboral real que justificara esos pagos.

Las conversaciones intervenidas también reflejaban cómo algunos de los investigados solicitaban nóminas para acreditar una relación laboral que, según las pesquisas, no se correspondía con un trabajo efectivo. En uno de los mensajes recogidos en la investigación, uno de ellos pedía que le sellaran varias nóminas correspondientes a los meses en los que afirmaba estar de baja.

Una investigación con más de 10 toneladas de hachís

El caso salió a la luz con la detención de Juan Andrés González el pasado 24 de marzo, después de que los agentes registraran la vivienda en la que residía con Verónica Hidalgo. En el domicilio encontraron 11.000 euros en efectivo, al menos diez relojes de lujo y más de un kilo de hachís en el congelador, según la información publicada por Antena 3.

Durante las pesquisas también se localizaron nóminas presuntamente fraudulentas a nombre del supuesto líder de la organización. Los investigadores relacionaron estos documentos con el sistema de blanqueo que, presuntamente, se habría articulado a través de las sociedades vinculadas al empresario.

El levantamiento del secreto de sumario permitió conocer nuevos detalles sobre la dimensión de la trama. El procedimiento acumulaba entonces 35 detenidos y 10,8 toneladas de hachís incautadas.

La investigación también situó varios inmuebles utilizados presuntamente para almacenar los alijos. Entre ellos figuraba un piso en el que se localizaron más de una veintena de fardos de hachís, situado a unos 750 metros de la sede de una de las empresas vinculadas a Juan Andrés González.

Los investigadores sostienen que los integrantes de la red realizaban presuntamente transportes de droga entre Madrid y Valencia en vehículos alquilados. También se localizaron otros pisos utilizados para guardar sustancias estupefacientes en zonas como Sanchinarro y Fuente el Saz.