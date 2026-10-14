Cae una red en Algeciras que estafó más de 100.000 euros con falsas transferencias

La Policía Nacional ha desarticulado en Algeciras una trama supuestamente dedicada a estafar a comercios mediante justificantes falsificados, ya que el principal investigado, ya en prisión, simulaba realizar transferencias bancarias y enviaba capturas de pantalla manipuladas para conseguir mercancía de alto valor sin llegar a pagarla.

Según ha informado en un comunicado la Policía, la investigación permitió esclarecer más de una veintena de hechos delictivos, vinculados al sospechoso desde julio de 2025.

El principal responsable, que permanecía huido de la justicia, fue localizado y detenido en Algeciras tras intentar escapar saltando el muro perimetral de la finca en la que se ocultaba.

La operación se ha saldado con la detención de seis personas por su presunta participación en delitos continuados de estafa y pertenencia a grupo criminal. Al principal responsable se le imputan, además, delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial.

La investigación se inició tras detectar un patrón delictivo reiterado en distintos comercios, ya que el principal investigado acudía personalmente a los establecimientos para realizar compras y pedidos de mercancía de elevado valor económico. En el momento de efectuar el pago, simulaba realizar una transferencia bancaria inmediata y enviaba, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, una captura de pantalla manipulada que aparentaba ser el justificante de la operación.

Confiando en la aparente autenticidad del comprobante, los comerciantes entregaban los productos adquiridos, que eran recogidos directamente en los establecimientos o enviados mediante servicios de reparto. Sin embargo, posteriormente comprobaban que el dinero nunca había llegado a sus cuentas bancarias.

Para ejecutar las estafas, el principal investigado contaba con la colaboración de otras personas que desempeñaban distintas funciones logísticas como acompañarlo a los comercios, retirar físicamente los productos y recibir la mercancía obtenida de forma fraudulenta.

La investigación, según ha indicado la Policía, se ha desarrollado en dos fases, una centrada en hechos cometidos entre marzo y mayo de 2026, cuando los agentes investigaron cinco denuncias presentadas en Algeciras cuyo importe defraudado superaba los 20.000 euros.

Esta etapa concluyó con la detención de cinco presuntos integrantes de la red, si bien el principal responsable consiguió eludir la acción policial y permaneció en paradero desconocido; pero el análisis de la información obtenida durante la investigación, junto con el cotejo de datos en las bases policiales, permitió determinar el carácter itinerante del sospechoso.

Los agentes lo relacionaron con otros 19 hechos delictivos de características similares, cometidos en distintas localidades desde julio de 2025, que habrían ocasionado un perjuicio económico aproximado de 99.000 euros.

Más de 100.000 euros

Tras constatar que el sospechoso continuaba presuntamente cometiendo hechos delictivos pese a encontrarse huido de la justicia, los investigadores reactivaron las gestiones para localizarlo. Los avances de la investigación permitieron esclarecer más de una veintena de hechos y situar el fraude global por encima de los 100.000 euros.

Finalmente, las pesquisas condujeron a los agentes hasta un inmueble de Algeciras en el que se ocultaba el principal investigado. Con la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, se desplegó un operativo policial en el domicilio.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el individuo intentó escapar saltando el muro perimetral de la finca. Sin embargo, fue perseguido e interceptado de forma inmediata por los policías actuantes. El detenido, junto con las diligencias policiales instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.