Detenido por agredir sexualmente a una joven estudiante de erasmus en Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a un hombre de 27 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 19 años, estudiante erasmus, durante la madrugada del pasado 27 de septiembre.

En una nota de prensa, la Policía informa de que los hechos se produjeron cuando la víctima, que estaba junto a varias amigas en un establecimiento de ocio nocturno de la capital gaditana, salió al exterior.

Allí fue abordada por un hombre que, tras interesarse por ella y ofrecerle ayuda, comenzó a seguirla hasta un establecimiento de comida rápida cercano.

A la salida, el individuo volvió a ofrecerse para acompañarla hasta su domicilio, algo que la joven rechazó.

Según la Policía, el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para sujetarla por la cintura y conducirla hacia una zona apartada y poco transitada y, durante el trayecto, le realizó diversos tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento.

Una vez en una zona alejada del tránsito de personas, inmovilizó a la joven, la agredió sexualmente y después la acompañó hasta las inmediaciones de las Murallas de San Carlos y la Alameda Apodaca, donde finalmente la dejó sola.

Tras relatar lo sucedido a sus amigas, éstas le recomendaron acudir a un centro hospitalario y denunciar los hechos.

La víctima fue atendida en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, desde donde los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional.

La investigación permitió identificar al presunto autor, gracias a los testigos y a las imágenes obtenidas de diferentes establecimientos que habrían captado tanto a la joven como al investigado durante parte del recorrido.

Tras su detención el juez ha ordenado su ingreso en prisión.