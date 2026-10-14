Detenidos los dueños de un local de estética por rechazar a una clienta por su etnia

La Policía Nacional ha detenido a los dos propietarios de un establecimiento de estética de Ciudad Real como presuntos autores de un delito de odio, después de que, según la investigación policial, negaran sus servicios a una mujer por pertenecer a la etnia gitana.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la afectada contactó con el negocio a través de un mensaje para solicitar un tratamiento estético. La propietaria, al observar la fotografía de perfil de la mujer y considerar que podía pertenecer a la etnia gitana, le manifestó de forma literal que "no prestaba servicios en su establecimiento a personas de esa etnia".

La clienta acudió entonces a una asociación vinculada al apoyo a las personas gitanas para comunicar lo sucedido.

Una segunda petición de cita

Una representante de la asociación contactó posteriormente con el mismo establecimiento para solicitar una cita para el mismo tratamiento. En esta ocasión, su fotografía de perfil no permitía relacionarla con la etnia gitana y la propietaria le ofreció varios horarios disponibles.

Posteriormente, la víctima se personó en el establecimiento, donde el varón que se encontraba al cargo en ese momento le manifestó de forma verbal que no tenía disponible ninguna cita para realizarle el tratamiento que solicitaba. Esa explicación quedó contradicha por los horarios que la propietaria había ofrecido previamente a la representante de la asociación.

La mujer avisó a la Policía Nacional, cuyos agentes especializados en la investigación de delitos de odio comprobaron los hechos y procedieron a detener a los dos propietarios, que quedaron a disposición de la autoridad judicial.