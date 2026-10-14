Matan a tiros al hermano de la mujer que asesinó a una niña con ácido y 36 puñaladas

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver con heridas de arma de fuego ha sido hallado este miércoles en la vía pública junto a una planta de reciclaje de basuras de Almería. El fallecido es Antonio Santiago Santiago, hermano de Juana Santiago, la mujer condenada a 23 años de prisión por el crimen de la niña de siete años Montserrat Fajardo en el barrio de Piedras Redondas en 2002.

Así lo ha señalado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ha confirmado ante los medios la identidad del fallecido mientras que la Policía Nacional avanza en la investigación para determinar la autoría del crimen y detener a los posibles autores. Por el momento, Martín ha rechazado confirmar un posible ajuste de cuentas. "Habrá que esperar a que avance la investigación y se esclarezcan los hechos", ha manifestado.

El fallecido, que era empleado del servicio de limpieza de Almería, acababa de salir de las instalaciones del Punto Limpio del Polígono Industrial Sector 20 de Almería tras su turno, sobre las 5:30 horas, y se dirigía a su vehículo, momento en el que ha sido abordado. Tras los disparos junto a su vehículo, el autor del crimen ha huido de la zona. En este sentido, la Policía ha recibido una segunda llamada de una persona en la misma zona que manifestaba que había sido encañonado por una persona que se marchaba del lugar.

"Hay que ser muy cautelosos y mantener la máxima discreción", ha advertido el subdelegado ante las investigaciones policiales que se desarrollan para tratar de resolver el crimen, así como a la hora de "esclarecer circunstancias conectadas con el mismo".

Crimen de 2005

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que la víctima era el único familiar de Juana Santiago que aún residía en Almería. La mujer fue condenada a 23 años de prisión por la muerte violenta de Montserrat Fajardo cuando solo tenía siete años de edad.

La condenada abandonó la prisión hace apenas dos meses tras haber cumplido la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería en 2005 por un delito de asesinato tras el veredicto de un jurado popular. Otros dos familiares también fueron condenados por los hechos.

En su caso, el crimen tuvo lugar a raíz de una serie de desavenencias familiares. La menor fue encontrada en una caja de cartón en la calle Sierra de Monteagudo, con 36 puñaladas y el 80 por ciento de su cuerpo quemado por ácido sulfúrico.