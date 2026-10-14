Un hombre clava unas tijeras en la espalda a un menor de 16 años a la salida de un instituto de Málaga

Un incidente de tráfico a las puertas de un instituto de Málaga ha terminado con un adolescente de 16 años hospitalizado después de recibir una puñalada con unas tijeras. El ataque se produjo en el barrio de La Victoria, cuando el menor acababa de salir de clase y se disponía a marcharse con su padre.

Según ha informado Diario Sur, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, cuando el padre del estudiante esperaba su salida del centro educativo a bordo de una motocicleta. En ese momento, el conductor de una furgoneta golpeó presuntamente el vehículo de dos ruedas mientras realizaba una maniobra para aparcar.

Aunque el hombre consiguió sujetar la moto e impedir que terminara en el suelo, el incidente desencadenó una discusión entre ambos conductores. El enfrentamiento verbal se prolongó hasta que el adolescente salió del instituto y se subió a la motocicleta de su padre.

Fue entonces cuando, según la información publicada por el citado periódico, el conductor de la furgoneta atacó al menor con unas tijeras y se las clavó en la espalda.

El agresor consiguió escapar

La agresión se produjo ante varias personas que se encontraban en las inmediaciones del centro educativo. Algunos de los presentes trataron de impedir que el responsable abandonara el lugar, pero sus intentos resultaron infructuosos y el hombre consiguió darse a la fuga.

Los servicios de Emergencias se desplazaron hasta la zona para prestar asistencia sanitaria al adolescente. Después de recibir una primera atención médica en el lugar de los hechos, el menor fue trasladado a un hospital de Málaga capital, donde quedó ingresado.

Pese a la gravedad que podría haber revestido el ataque, el joven se encuentra fuera de peligro. Así lo han señalado fuentes próximas a su familia a Diario Sur, que ha confirmado que las lesiones sufridas no hacen temer por su vida.