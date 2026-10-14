Una adolescente de 15 años despierta en pleno velatorio después de que su familia la diera por muerta

Una familia de Guatemala vivió una situación insólita cuando una adolescente de 15 años, a la que sus allegados daban por fallecida, comenzó a moverse dentro del ataúd en el que estaba siendo velada. La joven, identificada como Yuleydi Ixcotoyac, abrió los ojos e intentó incorporarse ante la sorpresa de quienes habían acudido a despedirla.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, situada en el municipio de Sacapulas, en el departamento guatemalteco de Quiché. Habían transcurrido aproximadamente ocho horas desde que su familia creyó que había muerto cuando los asistentes al velatorio descubrieron que seguía con vida.

El momento quedó recogido en varias grabaciones en las que se observa cómo la adolescente abre los ojos mientras permanece en el féretro, que se encontraba abierto. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, los presentes se acercaron para ayudarla a salir y le ofrecieron agua.

"¡Aleluya, un milagro de Dios!" Yuleidy Ixcotoyac es una adolescente, a quien su familia creía muerta, comenzó a moverse dentro de su ataúd y se incorporó ante la mirada atónita de los asistentes al velorio en #Guatemala. Según reportes, habían transcurrido ocho horas desde que… pic.twitter.com/9vO1V4RgsZ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 12, 2026

Su padre creyó que había fallecido

El episodio comenzó durante la madrugada, cuando Yuleydi empezó a encontrarse mal. Su padre, Abraham Ixcotoyac, decidió llevarla en coche en busca de atención médica, pero durante el desplazamiento creyó que su hija había dejado de respirar y que no tenía pulso.

"Vi que ya no respiraba, ya no tenía pulso en sus brazos", explicó el hombre al recordar lo sucedido. Ante aquella situación, optó por regresar a su domicilio y preparar el velatorio. Según la información recogida por Infobae, la adolescente no llegó a recibir asistencia médica antes de que su familia la diera por fallecida.

Abraham, que también ejerce como pastor, se encargó de organizar la despedida. Sin embargo, la ceremonia dio un giro inesperado cuando algunos de los asistentes comenzaron a advertir movimientos en el interior del ataúd.

El padre relató que fue otra persona quien le comunicó lo que estaba ocurriendo: "Me dijo un hermano: 'Pastor, usted ha salido victorioso'. Le pregunté por qué y me dijo que viese a mi hija, que la estaban sacando de la caja".

La joven relata lo que sintió

La propia adolescente pudo explicar posteriormente cómo comenzó el episodio. En declaraciones recogidas por el medio local TV Sac, recordó que había experimentado un fuerte dolor en el corazón, acompañado de una sensación de pesadez, antes de perder el conocimiento.

"Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé", señaló Yuleydi al describir los últimos instantes que recordaba antes de despertar durante su propio velatorio.

El caso ha suscitado numerosas preguntas sobre lo sucedido durante las horas en las que la familia creyó que la menor había muerto. Hasta el momento, no se ha dado a conocer ningún diagnóstico médico que permita explicar la pérdida de conocimiento ni las circunstancias de su posterior recuperación.

Tampoco se ha esclarecido qué ocurrió durante las aproximadamente ocho horas que transcurrieron entre el momento en que su padre dejó de percibir signos vitales y aquel en el que la adolescente comenzó a moverse dentro del féretro. La ausencia de información médica impide determinar qué le sucedió realmente a la joven y por qué sus familiares llegaron a creer que había fallecido.