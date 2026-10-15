Golpe de Interpol a la pedofilia: 95 detenidos en 17 países por abuso sexual infantil

Una operación internacional coordinada por Interpol contra la producción y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil se saldó con 95 detenidos en 17 países, entre ellos España, según informó este jueves la organización policial. La actuación, denominada Confluencia, permitió ejecutar 127 órdenes de registro y rescatar a un menor en Colombia, además de reunir nuevas pruebas que podrían facilitar la identificación de otras víctimas y sospechosos.

El operativo contó con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay. Las actuaciones se desarrollaron mediante cuatro operaciones policiales simultáneas entre marzo y septiembre de 2026, centradas en diferentes modalidades de producción, difusión y comercialización de material de abuso sexual infantil en internet.

Según Interpol, las investigaciones pusieron el foco en el uso de aplicaciones de mensajería y criptomonedas para intercambiar archivos, establecer contactos entre agresores y facilitar los pagos relacionados con estas actividades delictivas. Del total de personas detenidas, aproximadamente el 89 % eran hombres y el 11 % mujeres.

La organización advirtió de que las plataformas digitales se utilizan cada vez más para captar a menores con fines de explotación sexual, coordinar abusos y distribuir imágenes y vídeos ilegales. La facilidad con la que estos contenidos pueden compartirse entre usuarios agrava el daño sufrido por las víctimas, incluso después de que los hechos hayan sido denunciados.

"Detrás de cada archivo hay un niño que ha sufrido abusos y que vuelve a ser revictimizado cada vez que esa imagen circula de nuevo", señaló Stephen Fry, director ejecutivo de Interpol para Apoyo a las Investigaciones.

El responsable destacó la creciente utilización de herramientas digitales para obtener beneficios económicos a partir del abuso sexual infantil y subrayó la importancia de reforzar la cooperación entre las fuerzas de seguridad de distintos países y las empresas del sector tecnológico.

Un menor de cinco años rescatado en Colombia

Uno de los resultados más relevantes de la operación se produjo en Colombia, donde la policía puso a salvo a un niño de cinco años y detuvo a uno de sus progenitores, acusado de producir y vender material de abuso sexual infantil a través de internet.

La base de datos de Interpol especializada en explotación sexual infantil desempeñó un papel fundamental en la investigación. Su análisis permitió relacionar varios archivos en los que aparecía el mismo menor. Según el organismo, algunos de esos contenidos se remontaban a cuando la víctima tenía apenas un año de edad.

Las pesquisas también permitieron detectar la participación de adolescentes en grupos de mensajería utilizados para solicitar y distribuir este tipo de material en Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y España.

En Ecuador, el análisis de varios dispositivos electrónicos vinculados a una investigación permitió localizar más de 4.000 archivos y aproximadamente 15 gigabytes de imágenes de abuso sexual infantil. En Panamá, las autoridades arrestaron al administrador de un grupo dedicado a difundir estos contenidos que contaba con más de 700 usuarios.

Una red de contactos con cientos de menores

Argentina fue escenario de otra de las investigaciones destacadas por Interpol. La policía detuvo a un sospechoso que mantenía contacto con más de 260 niñas de distintos países y al que se acusa de extorsión sexual de menores.

De acuerdo con las autoridades, el investigado presionaba a las víctimas para que enviaran imágenes y vídeos cada vez más explícitos y recurría a las amenazas cuando intentaban negarse.

Interpol señaló que el material incautado durante las investigaciones podría contribuir a identificar a nuevos implicados y localizar a menores que continúen en situación de riesgo. El organismo destacó que el análisis de los archivos digitales resulta esencial para relacionar casos, reconstruir las actividades de las redes y activar medidas de protección.

La operación Confluencia pone de relieve la dimensión transnacional de estos delitos y las dificultades que plantea su persecución en un entorno digital sin fronteras. Para Interpol, la coordinación internacional y la colaboración con el sector privado son herramientas fundamentales para frenar la circulación de material de abuso sexual infantil, proteger a las víctimas y evitar que los contenidos vuelvan a difundirse.