Hallan en el mar el cadáver de Rami, el niño de 12 años desaparecido durante las fuertes lluvias en Granollers

La búsqueda de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers (Barcelona) durante el episodio de fuertes lluvias del pasado 4 de octubre, ha terminado con el hallazgo de su cadáver en el mar. El cuerpo fue localizado este miércoles por la tarde en las inmediaciones del puerto de Ginesta, entre Sitges y Castelldefels, después de que un pescador alertara a los servicios de emergencias.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha confirmado este jueves la identidad del menor durante el acto de homenaje al expresidente catalán Lluís Companys, celebrado en el castillo de Montjuïc con motivo del 86 aniversario de su fusilamiento.

Según informa 20 Minutos, el aviso se produjo cuando un pescador descubrió un cuerpo flotando en el agua y llamó al teléfono de emergencias 112. Hasta el lugar se desplazó una embarcación de la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bellvitge, donde estaba previsto realizar las correspondientes pruebas de identificación, incluido un análisis de las huellas dactilares.

Once días de búsqueda

Rami desapareció el pasado 4 de octubre, coincidiendo con las intensas precipitaciones que afectaron a distintos puntos de Cataluña. El menor tenía autismo y, desde el primer momento, se barajó la posibilidad de que hubiera abandonado su domicilio durante la madrugada, asustado por el ruido de los truenos.

Su desaparición dio lugar a un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de emergencias y voluntarios. Las primeras labores se concentraron en el cauce del río Besós y en diferentes zonas de la comarca del Vallés Oriental.

Sin embargo, las tareas de búsqueda no permitieron encontrar ningún rastro del niño. Con el paso de los días, el área de investigación se fue ampliando progresivamente hasta abarcar distintos puntos del litoral catalán.

Los Mossos d'Esquadra trabajan ahora con la hipótesis de que las corrientes marinas hayan arrastrado el cadáver desde otro punto de la costa hasta las inmediaciones del puerto de Ginesta, donde finalmente fue localizado.

Illa traslada sus condolencias a la familia

La confirmación del fallecimiento ha llegado este jueves de la mano del presidente de la Generalidad, que ha trasladado sus condolencias a los familiares del menor durante el homenaje a Lluís Companys.

Posteriormente, Salvador Illa ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha expresado su afecto a los allegados de Rami. "No hay palabras en estos momentos tan dolorosos", ha lamentado el dirigente catalán.

No hi ha paraules en aquests moments tan dolorosos. Tot el meu afecte i escalf a la família i les amistats del nen desaparegut a Granollers. Gràcies a tots els equips d'emergències que han treballat sense descans durant aquests dies tan difícils. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 15, 2026

El presidente autonómico también ha querido reconocer el trabajo de quienes han participado en el dispositivo desplegado desde la desaparición del niño: "Gracias a todos los equipos de emergencias que han trabajado sin descanso durante estos días tan difíciles".

El hallazgo se ha producido once días después de la desaparición del menor, cuya búsqueda había movilizado a los servicios de emergencias y a numerosos voluntarios en diferentes puntos de Cataluña.