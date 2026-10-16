Detenido por traficar con armas compradas en Estados Unidos a través de Internet y venderlas desde Madrid

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la agencia federal estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), han detenido a finales del pasado mes de septiembre a un hombre residente en Madrid por su implicación en actividades de tráfico internacional de armas de fuego adquiridas a través de internet.

Se trata de un hombre de entre 40 y 50 años que conseguía piezas sueltas de estas armas mediante páginas web estadounidenses y de otros países extranjeros y que, una vez lograba que el paquete con el cargamento llegase a Madrid, procedía a su ensamble, según ha podido confirmar la Guardia Civil a Europa Press.

🚨 La @guardiacivil, en colaboración con la agencia federal estadounidense @HSI_HQ, ha detenido a un hombre residente en la provincia de Madrid por su implicación en actividades de tráfico internacional de armas de fuego. 🌐 https://t.co/zFf8E7HBxd pic.twitter.com/TKxRbmWcmv — Ministerio del Interior (@interiorgob) October 16, 2026

Entre las armas y componentes intervenidos se encuentran siete pistolas, una escopeta de cañones recortados, un rifle, 13 cañones nuevos de pistola, cinco armazones, tres silenciadores y 1.400 cartuchos metálicos de diferentes calibres, además de 6.500 euros en efectivo.

Las compras solían contener "componentes esenciales", como armazones, cañones y correderas, con los que el detenido se encargaba de armar, principalmente, pistolas, con las que posteriormente traficaba, tal y como recoge un comunicado de la Benemérita.

La investigación se inició en febrero de este año tras interceptarse en Estados Unidos un paquete postal con destino a España que contenía en su interior cañones nuevos de pistola. Este hecho fue inmediatamente comunicado por la agencia HSI a los investigadores en tráfico de armas de la Guardia Civil.

A pesar de las medidas de seguridad empleadas por el autor para evitar su identificación, la investigación permitió no solo identificar al mismo, sino también descubrir que a lo largo de los últimos meses, el sospechoso había utilizado diferentes identidades ficticias para realizar numerosas compras de componentes esenciales y piezas de armas de fuego, y siempre en el extranjero, para sortear los controles españoles.

El detenido aprovechaba los conocimientos técnicos y herramientas de las que disponía para ensamblar las armas de fuego completas y plenamente funcionales para posteriormente venderlas en el mercado ilegal.

Esta operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, que es el Cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada la competencia sobre el control de las armas y explosivos. La investigación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia e Instrucción de Majadahonda (Madrid), Plaza nº7.