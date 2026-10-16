Hallan los cadáveres de un matrimonio de ancianos decapitados en su vivienda

La Policía italiana ha detenido a un hombre de 55 años como principal sospechoso del asesinato de su madre y de la pareja de esta, cuyos cadáveres fueron encontrados decapitados en una vivienda de Mirandola, una localidad situada en la provincia de Módena, en el norte de Italia. Las víctimas son Pietro Ferdinando Casari, de 83 años, y Vincenza Giannini, de 74, que residían en una casa situada en el número 10 de la vía Imperiale.

El hallazgo se produjo durante la tarde del jueves 15 de octubre, después de que una vecina alertara a los servicios de emergencia. Según informa el periódico italiano La Pressa, la mujer llamó al 112 alrededor de las 19:30 horas porque llevaba varios días sin ver al matrimonio y no conseguía ponerse en contacto con ellos. Cuando los equipos de emergencia accedieron al inmueble, encontraron los cuerpos sin vida de los dos ancianos, ambos decapitados.

Las sospechas de los investigadores se dirigieron hacia Daniele Tavoni, hijo de Vincenza Giannini, que residía en una vivienda contigua a la de las víctimas. El hombre fue interrogado durante varias horas por los agentes de la brigada móvil de Módena y, según recoge la agencia italiana Adnkronos, habría permanecido en silencio durante el interrogatorio.

Armas con restos de sangre

La investigación ha permitido localizar varios objetos que podrían resultar determinantes para esclarecer el doble homicidio. Según La Pressa, que cita información facilitada por la Fiscalía, los agentes encontraron en la vivienda del sospechoso instrumentos presuntamente utilizados para cometer los asesinatos, con abundantes restos de sangre.

Los investigadores también han recabado testimonios de personas conocedoras de los hechos. Estos elementos, junto con las pruebas recogidas durante las inspecciones, llevaron a la Fiscalía de Módena a ordenar la detención de Tavoni por un presunto delito de doble homicidio agravado.

El sospechoso ha sido trasladado a la prisión de Módena, donde permanece a disposición judicial. La Fiscalía solicitará al juez competente que ratifique la detención y acuerde las medidas cautelares correspondientes.

Posibles disputas económicas

Aunque todavía no se ha determinado el móvil del crimen, los investigadores examinan el entorno familiar de las víctimas. Según informa la agencia italiana ANSA, Tavoni habría mantenido discusiones con su madre y la pareja de esta por cuestiones económicas. No obstante, por el momento no se ha confirmado que estos enfrentamientos estén relacionados con los asesinatos.

El detenido, que es hijo de Vincenza Giannini de una relación anterior, era conocido por algunos residentes de la zona. Un vecino explicó a Corriere della Sera que solía verlo paseando a su perro y que otras personas le habían contado que, en ocasiones, lo escuchaban hablar solo por el carril bici.

Las víctimas también eran conocidas en Mirandola. Vincenza Giannini había trabajado durante años en Haemotronic, una empresa del sector biomédico, mientras que Pietro Ferdinando Casari estaba jubilado. Según La Gazzetta di Modena, la mujer había desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en esta compañía.

Conmoción en Mirandola

El doble asesinato ha causado una profunda consternación entre los habitantes de esta localidad italiana. La alcaldesa de Mirandola, Letizia Budri, ha lamentado lo sucedido y ha asegurado, en declaraciones recogidas por Corriere della Sera, que se trata de una tragedia que está conmocionando profundamente a la comunidad.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía de Módena. Los especialistas de la Policía Científica han examinado el interior de la vivienda para recoger pruebas. Las autoridades todavía no han esclarecido completamente la secuencia de los hechos ni el móvil del doble homicidio, por lo que las pesquisas continúan abiertas.