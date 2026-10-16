La Ertzaintza investiga a tres jóvenes por vender 'gas de la risa' en una discoteca de Vitoria

La Ertzaintza investiga a tres hombres por un presunto delito contra la salud pública tras ofrecer a clientes de una discoteca de la capital alavesa óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'.

Los implicados guardaban en un vehículo estacionado en las proximidades nueve botellas que contenían este gas, boquillas y globos para su distribución, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Los hechos han ocurrido esta madrugada en un local de ocio nocturno del Ensanche de Vitoria. La Ertzaintza se personó en la discoteca tras recibir un aviso de que varios hombres estaban consumiendo y ofreciendo a la entrada de la misma óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'.

Los agentes han identificado a seis hombres junto a la discoteca. En el vehículo de uno de ellos han encontrado nueve botellas de 715 gramos de óxido nitroso cada una, boquillas y globos para su inhalación.

A tres de los identificados, uno de 19 años y dos de 22, se les han abierto diligencias como investigados por un presunto delito contra la salud pública.

El óxido nitroso es un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas. Se trata de una sustancia de alta disponibilidad y bajo precio. Conocido como 'gas de la risa', es una droga popular que, habitualmente, se inhala a través de globos, pero su consumo puede conllevar riesgos para la salud.