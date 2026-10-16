Un adolescente de 16 años queda al borde del abismo tras usar IA para planificar una tranquila excursión

Un adolescente de 16 años fue rescatado en helicóptero tras quedar atrapado en un acantilado de Canadá por seguir una ruta de senderismo diseñada por Inteligencia Artificial.

El joven, identificado como Bryce Vincent Gowryluk, utilizó un conocido chatbot para planificar su ascenso al monte Crown, en la Columbia Británica, pero las indicaciones del asistente virtual lo desviaron hacia un terreno extremadamente peligroso y no apto para principiantes.

El incidente ocurrió cuando el menor decidió emprender una caminata en solitario. Para organizar su itinerario, recurrió al asistente de IA Claude, desarrollado por la empresa Anthropic, pidiéndole un camino para llegar a la cima. Sin embargo, la herramienta digital le sugirió ascender a través de un canal que terminó conduciéndolo directamente a la arista Widowmaker(Viudamadera), una imponente pared vertical de más de 500 metros destinada únicamente a montañistas profesionales y escaladores técnicos.

A medida que avanzaba, el relieve se volvió intransitable. El joven, que solo contaba con algo de experiencia en escalada en rocódromos interiores, se vio completamente bloqueado en una pequeña repisa de apenas un metro y medio de ancho. Sin equipamiento de seguridad para afrontar semejante desnivel, y ante la imposibilidad de avanzar o retroceder, el pánico se apoderó de él.

Tras percatarse de su crítica situación, el adolescente tomó la decisión correcta de detenerse y pedir auxilio. Los equipos de emergencia de North Shore Rescue activaron un protocolo urgente tras recibir la alerta por la tarde.

El rescate en helicóptero resultó altamente complejo debido a la geografía del lugar. La proximidad de la pared de roca impedía que las hélices de la aeronave se acercaran con seguridad a la posición de Bryce. Ante esto, los técnicos tuvieron que aterrizar en una zona superior y descolgarse con cuerdas hasta la plataforma donde aguardaba el menor. Tras tres horas de minuciosas maniobras de anclaje y extracción, lograron evacuarlo sano y salvo, sin heridas de consideración