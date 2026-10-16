Un hombre mata a dos hermanastros de 24 y 26 años en Mataporquera

Un trágico suceso ha sacudido a la comarca cántabra de Campoo-Los Valles este viernes. Un individuo de 52 años ha acabado con la vida de dos de sus convecinos en la localidad de Mataporquera –perteneciente al término municipal de Valdeolea– tras asestarles múltiples heridas con un arma blanca a altas horas de la madrugada. El agresor, que cuenta con un amplio historial delictivo en su haber, fue apresado poco después por las fuerzas del orden y derivado a dependencias sanitarias.

Los violentos hechos se desencadenaron sobre las 04:30 horas en las zonas comunes de un inmueble situado en la calle Libertad. Según las primeras hipótesis contrastadas por las pesquisas policiales, todo apunta a que una fuerte discusión previa entre las partes degeneró en la agresión mortal dentro del rellano del edificio. Los agredidos, dos hermanastros de apenas 24 y 26 años que compartían vecindario con el autor del crimen, fallecieron prácticamente en el acto a consecuencia de las cuchilladas recibidas, sin que los servicios médicos desplazados pudieran hacer nada por reanimarlos.

Tras el suceso, los efectivos policiales desplegaron un dispositivo de búsqueda y contención en la zona que concluyó cerca de las 08:30 horas con el arresto del sospechoso. La Guardia Civil compareció posteriormente ante los medios de comunicación para ofrecer los primeros pormenores de la actuación, ratificando que el agresor no guardaba ninguna relación familiar con los dos jóvenes fallecidos, reduciéndose su contacto exclusivamente a la convivencia en el mismo inmueble.

Asimismo, los mandos del instituto armado recalcaron que el arrestado arrastraba numerosos antecedentes policiales por diferentes causas. Ante el evidente estado de alteración que presentaba y las peculiaridades del caso, el detenido fue trasladado de urgencia a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. El juzgado competente aguarda ahora la evolución clínica del presunto homicida para formalizar las diligencias judiciales y esclarecer de forma definitiva el móvil del crimen.