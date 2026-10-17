Aterriza de emergencia en Barcelona un avión tras impactar contra aves

Un avión que ha despegado este sábado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán ha tenido que aterrizar de emergencia tras impactar unas aves contra el motor, que se ha incendiado, han informado a EFE fuentes aeroportuarias y de Protección Civil.

El avión, operado por la compañía Vueling, ha regresado al aeropuerto y ha logrado tomar tierra sin que se hayan registrado heridos.

Aterratge d'emergència a l'aeroport de Barcelona-El Prat d'un Vueling que cobria la ruta entre Barcelona i Milà. Molt probablement ha sigut un impacte d'au contra el motor, jo mateix he vist com començava a treure fum des de la oficina quan s'enlairava. Ara ja aterrats i segurs. pic.twitter.com/jtY7UiSnCJ — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) October 17, 2026

Por este incidente, Protección Civil de Cataluña ha activado en fase de prealerta su plan especial para emergencias aeronáuticas Aerocat, que ya ha sido desactivado.