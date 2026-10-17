El asesinato de Alexander Aslani, un prestigioso cirujano plástico de Marbella, a plena luz del día y en su propia clínica, ha abierto una investigación centrada en su entorno profesional y en la posible existencia de un encargo. El médico, de 57 años, fue tiroteado el pasado miércoles a las seis de la tarde, cuando el centro todavía estaba lleno de clientes. Un hombre encapuchado y vestido de negro entró en la consulta y le disparó en la cabeza delante de una paciente.

Apenas 24 horas después, la Policía Nacional detuvo al presunto autor material del crimen, un joven de 18 años de origen marroquí y nacionalidad sueca que, según la información difundida en el programa, tenía previsto abandonar España. Tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión. Los investigadores tratan ahora de determinar quién pudo ayudarle con la logística y, sobre todo, quién habría contratado sus servicios.

La hipótesis que relaciona el asesinato con la actividad profesional del cirujano ha ganado peso, por lo que los agentes de Homicidios analizan la lista de clientes de Cirumen Clinic, el centro de estética que Aslani inauguró en la Costa del Sol en 2018. El médico atendía a clientes de alto poder adquisitivo procedentes de más de 40 países y en 2016 fue elegido mejor cirujano plástico de España. También era conocido como el Maestro glúteos por su técnica para mejorar estéticamente esa zona corporal.

Aslani estaba casado y tenía dos hijas. Desde los primeros momentos de la investigación, según se explicó en el programa, se descartó la vinculación del crimen con el narcotráfico o el crimen organizado. La Policía intenta esclarecer ahora si el origen del asesinato se encuentra en algún conflicto surgido durante la relación profesional del médico con alguno de sus pacientes.

Tres posibles móviles detrás del asesinato

Durante la Crónica negra, en el programa En casa de Herrero, los periodistas repasaron tres hipótesis que se barajan en torno al crimen. La primera apunta a una paciente a la que el cirujano habría devuelto el dinero y se habría negado a operar al considerar que su estado psicológico no era el adecuado.

La segunda posibilidad se refiere a una mujer, supuestamente de origen árabe, que habría abonado parte de una intervención y que, tras decidir no someterse a ella, habría reclamado la devolución del dinero. Según la hipótesis expuesta en el programa, el médico no se lo habría reintegrado.

La tercera línea de investigación mencionada se centra en el posible fallecimiento de un paciente de origen colombiano tras una operación estética en Marbella. La hipótesis es que sus familiares, insatisfechos con las explicaciones recibidas y convencidos de la responsabilidad del cirujano, hubieran podido buscar venganza. Por el momento, no se ha confirmado que este suceso esté relacionado con el asesinato.

Alfonso Egea apunta a la venganza como posible móvil

El periodista de investigación Alfonso Egea considera que la lista de clientes del cirujano es una pieza clave para esclarecer el crimen, pero ve menos probable que el móvil sea exclusivamente económico. "La explicación a la ejecución del cirujano está en esa agenda de clientes", ha afirmado en el programa En casa de Herrero, antes de recordar el elevado nivel económico de quienes acudían a la clínica.

Egea se ha referido al supuesto conflicto por la devolución de una señal de 20.000 euros y ha considerado que esa cantidad no parece suficiente, por sí sola, para explicar un crimen de estas características. A su juicio, las líneas que cobran mayor fuerza son la posible venganza de un paciente que se considerase víctima de una negligencia o el resentimiento de alguien a quien el médico se hubiera negado a practicar una intervención.

El periodista ha planteado que el conflicto podría haber surgido tanto por una intervención que el paciente considerase mal realizada como por la negativa del cirujano a llevarla a cabo. En este último caso, podría tratarse de una decisión relacionada con el estado psicológico de la persona o con la imposibilidad de realizar el resultado estético que solicitaba. "Está más por la vanidad o más por la venganza que por el móvil económico", ha resumido Egea.

Preguntado por cuál de las dos hipótesis le parecía más probable, el periodista ha insistido en que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial. "Estamos en los albores de la investigación, tienes un muerto con tres disparos. Tienes que comprar todas las posibilidades que te puedes encontrar", ha explicado.

Egea ha resumido los tres posibles móviles que deben investigar los agentes: "Despecho por no quererme hacer una operación o dejarla mal hecha, venganza por un fallecimiento o un problema en una operación o móvil económico". Para esclarecer cuál de ellos pudo desencadenar el asesinato, considera necesario analizar toda la agenda del médico.

Sobre la posibilidad de que el fallecimiento de un paciente durante una intervención esté detrás del crimen, Egea ha precisado que este tipo de complicaciones pueden producirse en cualquier clínica. Sin embargo, advirtió de que todavía habría que demostrar que esa muerte fue el motivo por el que alguien habría contratado a un sicario para vengarse.

La preocupación por los sicarios adolescentes suecos

Más allá de las posibles motivaciones del crimen, Egea ha alertado de un fenómeno que considera especialmente preocupante: el uso de jóvenes vinculados a Suecia para ejecutar asesinatos por encargo en distintos países europeos.

El periodista ha descirto a estos jóvenes como "niños sicarios de Suecia" y ha explicado que, según su análisis, pueden desplazarse por Europa para cometer una ejecución y regresar después a su país. En el caso de Marbella, ha relatado que participaron dos jóvenes: uno conducía la moto y el otro bajó del vehículo, disparó contra el médico y huyó. La actuación quedó registrada por las cámaras, según lo explicado en el programa.

"Los niños asesinos suecos, que así es como la Policía los tiene definidos, que se están convirtiendo en un sicariato internacional muy, pero que muy preocupante", ha advertido Egea.

El periodista ha subrayado que un asesinato por encargo requiere también una inversión económica y que los investigadores deben averiguar quién habría financiado la operación y quién pudo facilitar los movimientos del presunto autor.

El sicario podría desconocer quién ordenó el crimen

Una de las dificultades de la investigación, según ha apuntado Egea, es que el autor material de un asesinato por encargo puede no conocer la identidad de la persona que lo contrata. En este tipo de operaciones, ha explicado, el sicario suele recibir instrucciones concretas sobre la víctima, el lugar y la hora, sin que necesariamente se le facilite información sobre el origen del encargo.

"Normalmente, y esa es la gran póliza de seguridad que tienen estos contratos, es que al sicario se le haya dicho esta persona, en este sitio y a esta hora, pero él no tiene más información de dónde se origina el encargo", ha señalado.

La investigación continúa centrada en reconstruir las circunstancias del asesinato de Alexander Aslani, examinar su entorno profesional y determinar quién pudo estar detrás del crimen. Por ahora, las tres hipótesis expuestas siguen siendo líneas de investigación y no permiten dar por confirmado el móvil ni la identidad de quien habría encargado el asesinato.