Detenido un inmigrante ilegal en Ceuta por amenazar con un arma blanca a un militar del Ejército

Un inmigrante ilegal de los que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio ha sido arrestado esta madrugada por haber amenazado con un arma blanca a un militar perteneciente al Regimiento de Regulares.

Los hechos se han producido sobre las 3:00 horas de este domingo en la avenida Cañonero Dato cuando varios militares estaban realizando una patrulla ordinaria cerca del puerto ceutí y advirtieron la presencia de varios inmigrantes, según han informado a EFE fuentes policiales.

Al ver la llegada de los efectivos del Ejército, al menos cuatro inmigrantes emprendieron la huida y los militares consiguieron controlar a uno de ellos.

El inmigrante sacó un arma blanca de uno de sus bolsillos y amenazó a uno de los militares, pudiendo ser desarmado hasta la llegada de la Policía Nacional.

Los funcionarios policiales se hicieron cargo del atacante, el cual ha sido trasladado a las dependencias de la Policía Nacional por la presunta comisión de un delito de amenazas graves con un arma blanca.

También este domingo el cuerpo policial tuvo que desalojar uno de los autobuses que participaban en el traslado de inmigrantes desde los asentamientos de Tarajal y Poblado de Regulares hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Ceuta, después de que uno de los ocupantes utilizara un espray de gas pimienta en el interior del vehículo.

Y más: durante un operativo en varias barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los inmigrantes que abandonaron los asentamientos de las playas tras su desmantelamiento, varias decenas de inmigrantes han huido por los montes cercanos a la frontera con sus escasas pertenencias