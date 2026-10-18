Una misa terminó en tragedia en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil después de que una gran cruz de madera se desprendiera de la pared y golpeara mortalmente al sacerdote que oficiaba la ceremonia. La víctima, Patricio Alfredo Sánchez Molinari, era el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y falleció tras el impacto, ante la mirada de los fieles que asistían al oficio religioso.

El suceso, ocurrido la noche del sábado, quedó registrado por las cámaras que retransmitían la eucaristía a través de las redes sociales. Las imágenes, que comenzaron a difundirse ampliamente durante el domingo, muestran la conmoción que se apoderó de los asistentes cuando el crucifijo cayó sobre el religioso.

La tragedia ha causado una profunda consternación en la comunidad católica de Guayaquil, que ha expresado sus condolencias por la muerte del sacerdote.

Muere un sacerdote en plena misa en Ecuador al caerle encima una enorme cruz de madera https://t.co/RBvTo37JdN — Libertad Digital (@libertaddigital) October 18, 2026

El accidente se produjo mientras Sánchez Molinari celebraba la misa frente al altar. En ese momento, una gran cruz de madera con la figura de Cristo, situada en la pared detrás del sacerdote, se desprendió y cayó hacia delante, golpeándole en la cabeza.

La escena provocó momentos de angustia entre los feligreses. En la grabación se escuchan gritos y peticiones de auxilio mientras varias personas se acercan rápidamente al religioso para tratar de socorrerlo. Entre las voces de los presentes se oye también cómo solicitan que se avise a una ambulancia.

Los asistentes intentaron auxiliar al párroco y alertaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto hizo imposible salvarle la vida. Según las informaciones difundidas sobre el suceso, el sacerdote murió en el lugar.

La retransmisión de la ceremonia permitió que el accidente quedara documentado y contribuyó a que las imágenes se propagaran por las redes sociales. La difusión del vídeo ha generado numerosas reacciones de pesar, aunque las circunstancias exactas que provocaron el desprendimiento de la cruz no han quedado aclaradas en la información disponible.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirma su fallecimiento

Horas después del accidente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó oficialmente la muerte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari. El anuncio llegó a través de un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera, que expresó sus condolencias a los familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecía el sacerdote.

"Informamos que nuestro hermano, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, vicaría centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", señaló el comunicado.

La institución eclesiástica también trasladó su solidaridad a la familia redentorista y pidió oraciones por el eterno descanso del sacerdote. «La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos», añadió el texto.

La noticia ha provocado muestras de dolor entre las parroquias y comunidades católicas que conocían al religioso y que han recordado su labor pastoral.

Una vida dedicada a la labor pastoral

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio y dedicada a la actividad misionera y pastoral en distintos países.

Antes de asumir la responsabilidad de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, el sacerdote había desarrollado parte de su trayectoria en la provincia ecuatoriana de Los Ríos. Durante varios años ejerció como párroco de la iglesia San Lorenzo de Vinces, cuya comunidad también ha lamentado su fallecimiento.

Desde esta parroquia recordaron su dedicación al servicio religioso y trasladaron sus condolencias por la pérdida. Su muerte ha dejado así una profunda huella tanto en la comunidad de Guayaquil como entre los fieles de los lugares en los que desarrolló su ministerio.

La tragedia se produce, además, después de que la Iglesia de Guayaquil afrontara en marzo la muerte de otros dos sacerdotes, Alfonso Avilés y Pedro Anzoátegui, que fallecieron ahogados cuando intentaban rescatar a un monaguillo.

En esta ocasión, el accidente durante la celebración eucarística ha conmocionado a los fieles por la inesperada caída de la cruz y por el hecho de que todo ocurriera en plena misa, ante decenas de personas y mientras la ceremonia se retransmitía en directo.